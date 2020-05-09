За один день в Украине провели больше 8 тысяч тестов на СOVID-19

Пока в Украине количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 515 до 14 710, за один день было проведено 7 938 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 175 исследований или на 2,2% больше по сравнению с предыдущими сутками.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки осуществлено 7 938 исследований методом ПЦР", - сказал он.

Всего в Украине исследовано 167 107 образцов методом ПЦР.

Как сообщали Українськi Новини, 7 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 504 до 14 195.

6 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 507 до 13 691.

5 мая было выявлено 487 новых случаев заболевания, 4 мая - 366 случаев, 3 мая - 418 случаев.

Согласно опубликованному Кабмином плану выхода из карантина, первый этап выхода из карантина будет вводиться, если в течение 10 дней подряд соотношение зафиксированных случаев заболевания коронавирусом среди всех заболевших не меняется или удерживается в пределах 5%.