За сутки в Украине с COVID-19 слегли в больницы почти 200 человек, — Минздрав

Всего в Украине зафиксировали 14 710 случаев заболевания COVID-19, при этом 8 мая были госпитализированы 198 больных коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини. "Были госпитализированы 198 человек", - сказал он. Среди 515 человек, у которых 7 мая была подтверждена коронавирусная инфекция, 49 детей и 96 медработников. Всего с начала эпидемии заболели 1 026 детей и 2 854 медработника. Как сообщали Українськi Новини, за один день было проведено 7 938 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 175 исследований или на 2,2% больше по сравнению с предыдущими сутками. Днепропетровская, Киевская и Херсонская области не предоставили отчет по выплате 300%-ной надбавки врачам. На утро 9 мая общее число заразившихся коронавирусом растет и составляет 4 013 896 человек. Из них 276 235 умерли, а 1 385 412 выздоровели. Италия стала второй страной Европы, где от COVID-19 погибли более 30 тысяч человек. Первой была Великобритания.