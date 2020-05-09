За сутки в Украине с COVID-19 слегли в больницы почти 200 человек, — Минздрав

Всего в Украине зафиксировали 14 710 случаев заболевания COVID-19, при этом 8 мая были госпитализированы 198 больных коронавирусной инфекцией.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Были госпитализированы 198 человек", - сказал он.

Среди 515 человек, у которых 7 мая была подтверждена коронавирусная инфекция, 49 детей и 96 медработников.

Всего с начала эпидемии заболели 1 026 детей и 2 854 медработника.

Как сообщали Українськi Новини, за один день было проведено 7 938 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 175 исследований или на 2,2% больше по сравнению с предыдущими сутками.

Днепропетровская, Киевская и Херсонская области не предоставили отчет по выплате 300%-ной надбавки врачам.

На утро 9 мая общее число заразившихся коронавирусом растет и составляет 4 013 896 человек. Из них 276 235 умерли, а 1 385 412 выздоровели.

Италия стала второй страной Европы, где от COVID-19 погибли более 30 тысяч человек. Первой была Великобритания.