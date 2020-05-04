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04 мая 2020, понедельник, 15:28 486
Медицина 2020-05-04T16:45:03+03:00
Українські Новини
Большинство аптечных сетей продают тесты на коронавирус: цены и где купить

Большинство аптечных сетей продают тесты на коронавирус: цены и где купить

Ярина Вацяк
Аптека, Аптеки, Коронавирус, Экспресс-тесты, Covid-19, Тест на коронавирус
Тест на коронавирус. Фото: rehamed.in.ua
Тест на коронавирус. Фото: rehamed.in.ua

Экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 имеются в продаже в большей части крупных аптечных сетей Киева по 466-513 гривен за штуку в то время, как количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд.

Об этом Українським Новинам сообщили представители аптечных сетей, передают Українськi Новини.

По состоянию на 13:00 понедельника экспресс-тесты по цене 490 гривен имеются в продаже в сети аптек "Виталюкс".

Также тесты есть в аптеках сети "Аптека низких цен" по 468-513 гривен (цена варьируется в каждой конкретной аптеке).

В аптеках сети "Аптека доброго дня" тесты есть в некоторых аптеках (в Соломенском, Печерском, Шевченковском и Дарницком районах) стоимостью 465,5 гривен за штуку.

Экспресс-тестов нет в продаже в аптечной сети "Бажаємо здоров’я", поставки в аптечную сеть не ожидаются.

Также тестов нет в продаже в сети "Аптека TAS"; поставки в аптеки сети на запланированы.

Как сообщали Українськi Новини, вирусолог объяснила, почему не стоит покупать тесты на коронавирус в аптеках.

Тем временем, экспресс-тест на коронавирус 4 раза не показывал COVID-19 у зараженного из Тернополя.

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