Большинство аптечных сетей продают тесты на коронавирус: цены и где купить

Экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 имеются в продаже в большей части крупных аптечных сетей Киева по 466-513 гривен за штуку в то время, как количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд.

Об этом Українським Новинам сообщили представители аптечных сетей, передают Українськi Новини.

По состоянию на 13:00 понедельника экспресс-тесты по цене 490 гривен имеются в продаже в сети аптек "Виталюкс".

Также тесты есть в аптеках сети "Аптека низких цен" по 468-513 гривен (цена варьируется в каждой конкретной аптеке).

В аптеках сети "Аптека доброго дня" тесты есть в некоторых аптеках (в Соломенском, Печерском, Шевченковском и Дарницком районах) стоимостью 465,5 гривен за штуку.

Экспресс-тестов нет в продаже в аптечной сети "Бажаємо здоров’я", поставки в аптечную сеть не ожидаются.

Также тестов нет в продаже в сети "Аптека TAS"; поставки в аптеки сети на запланированы.

Как сообщали Українськi Новини, вирусолог объяснила, почему не стоит покупать тесты на коронавирус в аптеках.

Тем временем, экспресс-тест на коронавирус 4 раза не показывал COVID-19 у зараженного из Тернополя.