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12 мая 2020, вторник, 09:33 466 Карта
Медицина 2020-05-12T10:30:01+03:00
Українські Новини
В Украине второй день подряд снижается количество новых зараженных коронавирусом

В Украине второй день подряд снижается количество новых зараженных коронавирусом

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, Профилактика коронавируса, Распространение коронавируса, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество случаев коронавируса за сутки по сравнению с 11 мая, увеличилось на 375 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины, передают Українські Новини.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 12 мая в Украине 16023 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 375 новых случаев", - говорится в нем.

Количество новых случаев коронавируса в УкраинеКоличество новых случаев коронавируса в Украине

Процент новых случаев коронавируса в УкраинеПроцент новых случаев коронавируса в Украине

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 580 случаев;

Волынская область - 496 случаев;

Днепропетровская область - 748 случаев;

Донецкая область - 100 случаев;

Житомирская область - 525 случаев;

Закарпатская область - 748 случаев;

Запорожская область - 331 случай;

Ивано-Франковская область - 1133 случая;

Кировоградская область - 425 случаев;

г. Киев - 1930 случаев;

Киевская область - 1023 случая;

Львовская область - 825 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 225 случаев;

Одесская область - 653 случая;

Полтавская область - 248 случаев;

Ровенская область - 1028 случаев;

Сумская область - 157 случаев;

Тернопольская область - 1021 случай;

Харьковская область - 623 случая;

Херсонская область - 162 случая;

Хмельницкая область - 182 случая;

Черновицкая область - 2396 случаев;

Черкасская область - 343 случая;

Черниговская область - 79 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Распространение коронавируса по областям. Карта: tk.mediaРаспространение коронавируса по областям. Карта: tk.media

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 мая 2020 в Центр поступило 497 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 40289 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как не заразиться коронавирусом. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак не заразиться коронавирусом. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, в МОЗ признались, что остановили общественный транспорт не из-за угрозы заражения, а "чтобы не ездили".

Также сегодня 62-й день карантина. До его окончания осталось 10 дней.

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