В Украине второй день подряд снижается количество новых зараженных коронавирусом

Количество случаев коронавируса за сутки по сравнению с 11 мая, увеличилось на 375 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины, передают Українські Новини. "По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 12 мая в Украине 16023 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 375 новых случаев", - говорится в нем. Количество новых случаев коронавируса в Украине Процент новых случаев коронавируса в Украине Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 580 случаев; Волынская область - 496 случаев; Днепропетровская область - 748 случаев; Донецкая область - 100 случаев; Житомирская область - 525 случаев; Закарпатская область - 748 случаев; Запорожская область - 331 случай; Ивано-Франковская область - 1133 случая; Кировоградская область - 425 случаев; г. Киев - 1930 случаев; Киевская область - 1023 случая; Львовская область - 825 случаев; Луганская область - 42 случая; Николаевская область - 225 случаев; Одесская область - 653 случая; Полтавская область - 248 случаев; Ровенская область - 1028 случаев; Сумская область - 157 случаев; Тернопольская область - 1021 случай; Харьковская область - 623 случая; Херсонская область - 162 случая; Хмельницкая область - 182 случая; Черновицкая область - 2396 случаев; Черкасская область - 343 случая; Черниговская область - 79 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Распространение коронавируса по областям. Карта: tk.media Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 мая 2020 в Центр поступило 497 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 40289 сообщений о подозрении на COVID-19. Как защититься от коронавируса: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как не заразиться коронавирусом. Инфографика: Центр общественного здоровья Как сообщали Українські Новини, в МОЗ признались, что остановили общественный транспорт не из-за угрозы заражения, а "чтобы не ездили". Также сегодня 62-й день карантина. До его окончания осталось 10 дней.