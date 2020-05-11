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11 травня 2020, понеділок, 16:14 4
Азія 2020-05-11T16:30:01+03:00
Українські Новини
У Китаї фіксують нові спалахи коронавірусу

У Китаї фіксують нові спалахи коронавірусу

Елизавета Кесельман
Китай, Ухань, коронавірус в Китаї, Спалахи епідемії
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У Китаї, після спаду епідемії коронавірусу, знову почали фіксувати спалахи захворювання на COVID-19. Так, в Ухані за добу зафіксували 5 безсимптомних випадків коронавірусу, нові спалахи інфекції виявили в провінції Цзілінь. Про це передає видання Сіньхуа.

За даними провінційного комітету у справах охорони здоров'я, захворювання на коронавірус підтвердили у 11 жителів провінції Цзілінь. Станом на ранок 10 травня у цій провінції зафіксовано 105 випадків локального інфікування на коронавірус.

Крім того, в провінції Цзілінь зафіксовано 19 випадків захворювання COVID-19, які були завезені з-за кордону.

Як повідомляли Українські Новини, Китай приховував справжня кількість хворих COVID-19, щоб запастися ліками.

Крім того, Китай заявив, що готовий до міжнародного розслідування походження коронавірусу.

Також Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що США володіє доказами того, що коронавірус поширився в лабораторії Уханя.

Тим часом, Ухань відкрив 6 травня школи для старших класів.

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