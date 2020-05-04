подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
ONLINE
4.05.20 11:00 Онлайн-трансляція "Презентації проекту тестування жителів Гостомеля на імунітет до COVID - 19"

  • Новости
  • Мир
  • Китай скрывал настоящее количество больных COVID-19, чтобы запастись лекарствами, – АР
04 мая 2020, понедельник, 10:22 753
Мир 2020-05-04T10:30:01+03:00
Українські Новини
Китай скрывал настоящее количество больных COVID-19, чтобы запастись лекарствами, – АР

Китай скрывал настоящее количество больных COVID-19, чтобы запастись лекарствами, – АР

Елизавета Кесельман
Китай, Борьба с коронавирусом, коронавирус в Ките, количество больных коронавирусом
Коронавирус COVID-19 в Китае. Фото: reuters.com
Коронавирус COVID-19 в Китае. Фото: reuters.com

Из-за того, что пандемия коронавируса началась в Китае, страна попала в скандальную ситуацию и подозревается в создании вируса. Недавно стало известно, что до официального объявления эпидемии в Китае уже было более 3 тысяч заболевших COVID-19. На днях иностранные СМИ опубликовали информацию, в которой сообщается, что Китай почти весь январь скрывал данные об опасности коронавируса от Всемирной организации здравоохранения, в то же время увеличив импорт лекарств и средств защиты. Об этом передает АР.

Согласно информации, Министерство внутренней безопасности США опубликовали доклад, в котором утверждают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заражен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты, при этом сократив вывоз медицинских товаров.

Помимо этого власти КНР пытались скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных.

Как отмечается, по данным американской разведки, изменения в импорте и экспорте Китая вышли за пределы нормы с вероятностью 95%.

Как сообщали Українські Новини, Китай отказал ВОЗ в участии расследования возникновения коронавируса.

Кроме того, Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что США владеет доказательствами того, что коронавирус распространился в лаборатории Уханя.

Больше новостей о: Китай Борьба с коронавирусом коронавирус в Ките количество больных коронавирусом

Количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд
Кабмин разрешил проведение плановых операций
Новости
В ВСУ зафиксировали 2 новых случая заражения коронавирусом 10:30
После длинных выходных доллар продолжает падать. Курс валют на 4 мая 10:27
Кабмин разрешил проведение плановых операций 10:25
Китай скрывал настоящее количество больных COVID-19, чтобы запастись лекарствами, – АР 10:22
Грозы и сильные дожди. Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды 09:58
больше новостей
Доллар замер в ожидании отмены карантина: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту 10:25
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
В Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом. Данные по районам 16:01
В Украине пройдут мощные ливни с градом: синоптики советуют закрыть окна и оставаться дома 17:18 Карта
Грозы с градом и шквалами: какой будет погода в Украине в понедельник 21:21 Карта
больше новостей
Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане, - СМИ 13:26
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
Нет реестра культурного достояния и не только: в Минкульте обнаружили миллионные нарушения 22:24
больше новостей
Сегодня 54-й день карантина, до его окончания осталось 7 дней
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok