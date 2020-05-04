Китай скрывал настоящее количество больных COVID-19, чтобы запастись лекарствами, – АР

Из-за того, что пандемия коронавируса началась в Китае, страна попала в скандальную ситуацию и подозревается в создании вируса. Недавно стало известно, что до официального объявления эпидемии в Китае уже было более 3 тысяч заболевших COVID-19. На днях иностранные СМИ опубликовали информацию, в которой сообщается, что Китай почти весь январь скрывал данные об опасности коронавируса от Всемирной организации здравоохранения, в то же время увеличив импорт лекарств и средств защиты. Об этом передает АР.

Согласно информации, Министерство внутренней безопасности США опубликовали доклад, в котором утверждают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заражен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты, при этом сократив вывоз медицинских товаров.

Помимо этого власти КНР пытались скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных.

Как отмечается, по данным американской разведки, изменения в импорте и экспорте Китая вышли за пределы нормы с вероятностью 95%.

Как сообщали Українські Новини, Китай отказал ВОЗ в участии расследования возникновения коронавируса.

Кроме того, Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что США владеет доказательствами того, что коронавирус распространился в лаборатории Уханя.