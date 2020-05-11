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11 мая 2020, понедельник, 14:21 280
Азия 2020-05-11T14:45:01+03:00
Українські Новини
В Ухане за сутки зафиксировали 5 случаев коронавируса

В Ухане за сутки зафиксировали 5 случаев коронавируса

Елизавета Кесельман
Китай, Коронавирус в Китае, Эпидемия коронавируса, Вспышка коронавируса
Коронавирус COVID-19 в Китае. Фото: reuters.com
Коронавирус COVID-19 в Китае. Фото: reuters.com

В китайском городе Ухань (провинция Хубей), где жители практически вышли из карантина, а 6 мая открылись учебные заведения, зафиксировали 5 случаев коронавируса в одном жилом комплексе. Об этом передает Reuters.

Как передает ведомство, одной из заболевших стала жена 89-летнего пациента, о котором стало известно ранее. 

"Все последние подтвержденные случаи были классифицированы как бессимптомные, люди, которые дали положительный результат на вирус, способны заражать других, но не имеют клинических признаков, таких как лихорадка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все последние случаи ранее были классифицированы как бессимптомные, т.е. люди, которые дали положительный результат на вирус и способны заражать других, но не имеют клинических признаков, таких как лихорадка.

По данным городского управления здравоохранения, в настоящее время ведется мониторинг сотен бессимптомных случаев в Ухане.

Как сообщали Українські Новини, Китай скрывал настоящее количество больныхCOVID-19, чтобы запастись лекарствами.

Кроме того, Китай заявил, что готов к международному расследованию происхождения коронавируса.

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