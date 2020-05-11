В Ухане за сутки зафиксировали 5 случаев коронавируса

В китайском городе Ухань (провинция Хубей), где жители практически вышли из карантина, а 6 мая открылись учебные заведения, зафиксировали 5 случаев коронавируса в одном жилом комплексе. Об этом передает Reuters.

Как передает ведомство, одной из заболевших стала жена 89-летнего пациента, о котором стало известно ранее.

"Все последние подтвержденные случаи были классифицированы как бессимптомные, люди, которые дали положительный результат на вирус, способны заражать других, но не имеют клинических признаков, таких как лихорадка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все последние случаи ранее были классифицированы как бессимптомные, т.е. люди, которые дали положительный результат на вирус и способны заражать других, но не имеют клинических признаков, таких как лихорадка.

По данным городского управления здравоохранения, в настоящее время ведется мониторинг сотен бессимптомных случаев в Ухане.

Как сообщали Українські Новини, Китай скрывал настоящее количество больныхCOVID-19, чтобы запастись лекарствами.

Кроме того, Китай заявил, что готов к международному расследованию происхождения коронавируса.