Зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні продовжилося. За добу 522 хворих

В той час, як після короткого спаду в Україні зросла кількість нових випадків COVID-19 до 515 за добу 8 травня, станом на ранок 10 травня, в Україні підтверджено 522 нових випадку за добу. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я України. Так, з початку епідемії в Україні вже підтвердили 15 232 випадки інфікування коронавірусом. З початку епідемії в Україні 3060 пацієнтів вже одужали (+151 добу), а 391 чоловік помер (+15 за добу). Як повідомили в ЦОЗ, на даний момент коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 544 випадки;Волинська область — 470 випадків;Дніпропетровська область — 704 випадки;Донецька область — 100 випадків;Житомирська область — 517 випадків;Закарпатська область — 695 випадків;Запорізька область — 328 випадків;Івано-Франківська область — 1116 випадків;Кіровоградська область — 416 випадків;м. Київ — 1805 випадків;Київська область — 972 випадки;Львівська область — 753 випадки;Луганська область — 42 випадки;Миколаївська область — 221 випадок;Одеська область — 636 випадків;Полтавська область — 246 випадків;Рівненська область — 926 випадків;Сумська область — 154 випадки;Тернопільська область — 999 випадків;Харківська область — 572 випадки;Херсонська область — 159 випадків;Хмельницька область — 175 випадків;Чернівецька область — 2268 випадків;Черкаська область — 341 випадок;Чернігівська область — 73 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину. Як повідомляли Українські Новини, 7 травня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 504 до 14 195. Згідно з опублікованим Кабміном планом виходу з карантину, перший етап виходу з карантину буде вводитися, якщо протягом 10 днів підряд співвідношення зафіксованих випадків захворювання коронавірусом серед усіх хворих не змінюється або утримується в межах 5%. Тим часом сьогодні 60-й день карантину. До встановленого Кабміном терміну його закінчення залишилося 12 днів.