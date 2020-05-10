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10 травня 2020, неділя, 10:27 149 Інфографіка
Медицина 2020-05-10T22:00:04+03:00
Українські Новини
Зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні продовжилося. За добу 522 хворих

Зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні продовжилося. За добу 522 хворих

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Україні, статистика коронавірусу, Захворюваність на коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В той час, як після короткого спаду в Україні зросла кількість нових випадків COVID-19 до 515 за добу 8 травня, станом на ранок 10 травня, в Україні підтверджено 522 нових випадку за добу.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я України.

Так, з початку епідемії в Україні вже підтвердили 15 232 випадки інфікування коронавірусом. З початку епідемії в Україні 3060 пацієнтів вже одужали (+151 добу), а 391 чоловік помер (+15 за добу).

Як повідомили в ЦОЗ, на даний момент коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 544 випадки;

Волинська область — 470 випадків;
Дніпропетровська область — 704 випадки;
Донецька область — 100 випадків;
Житомирська область — 517 випадків;
Закарпатська область — 695 випадків;
Запорізька область — 328 випадків;
Івано-Франківська область — 1116 випадків;
Кіровоградська область — 416 випадків;
м. Київ — 1805 випадків;
Київська область — 972 випадки;
Львівська область — 753 випадки;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 221 випадок;
Одеська область — 636 випадків;
Полтавська область — 246 випадків;
Рівненська область — 926 випадків;
Сумська область — 154 випадки;
Тернопільська область — 999 випадків;
Харківська область — 572 випадки;
Херсонська область — 159 випадків;
Хмельницька область — 175 випадків;
Чернівецька область — 2268 випадків;
Черкаська область — 341 випадок;
Чернігівська область — 73 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.

Як повідомляли Українські Новини, 7 травня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 504 до 14 195.

Згідно з опублікованим Кабміном планом виходу з карантину, перший етап виходу з карантину буде вводитися, якщо протягом 10 днів підряд співвідношення зафіксованих випадків захворювання коронавірусом серед усіх хворих не змінюється або утримується в межах 5%.

Тим часом сьогодні 60-й день карантину. До встановленого Кабміном терміну його закінчення залишилося 12 днів.

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