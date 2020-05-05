Выход из карантина. Что предусматривают все 5 этапов Кабмина

24 апреля Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина, который ввели в Украине с 12 марта. Українськi Новини напомнят, что предусматривает каждый из этапов. Согласно плану, первый этап выхода из карантина введут, если в течение 10 дней подряд соотношение зафиксированных случаев заболевания Covid-19 среди всех заболевших не меняется или удерживается в пределах 5%. На первом этапе планируется открыть парки, лесопарки, скверы и прибрежные зоны отдыха, но не детские площадки, также открыть часть салонов красоты, возобновить тренировки в командных видах спорта, кофейни на вынос, возобновить оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами, автомойки, веломагазины и велопрокат, а также разрешить работу нотариусов, адвокатов и аудиторов. Второй этап введут, если на протяжении 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных ежедневно снижается. На этом этапе откроют бытовое обслуживание населения, возобновят занятия в школах для учеников выпускных классов, разрешат работать заведениям общепита на вынос, откроют спортзалы, отели, кинотеатры под открытым небом, возобновят спортивные соревнования, в которых смогут принимать участие не больше 50 человек без зрителей. Для третьего этапа количество выздоровевших в течение 10 дней подряд должно превышать в два раза количество новых выявленных случаев заболевания. Тогда снимутся ограничения со спортивных и детских площадок, некоторых образовательных учреждений, откроется для спецперевозок метрополитен, сможет работать в пределах области общественный транспорт, торговые центры (без развлекательных зон), театры и кинотеатры, хостелы и санатории, кафе и рестораны с посещением. На 4 этапе на протяжении 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев ежедневно меньше, чем 5 на область. При таком условии полностью заработает общественный транспорт, ТРЦ, спортзалы, культурные и образовательные учреждения, а также плановая медицинская и стоматологическая помощь. Для введения 5 этапа допустимы только единоразовые случаи, связанные с импортом заболевания. Тогда отменят все введенные ранее ограничения. Этапы выхода из карантина. Инфографика: Кабмин Как сообщали Українські Новини, в МОЗ назвали главные условия для быстрого снятия карантинных ограничений.