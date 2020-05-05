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05 мая 2020, вторник, 06:30 80 Инфографика
Общество 2020-05-05T07:30:02+03:00
Українські Новини
Выход из карантина. Что предусматривают все 5 этапов Кабмина

Выход из карантина. Что предусматривают все 5 этапов Кабмина

Валерия Драгомирова
Кабмин, Коронавирус, карантин в Украине, Выход из карантина
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

24 апреля Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина, который ввели в Украине с 12 марта. Українськi Новини напомнят, что предусматривает каждый из этапов. 

Согласно плану, первый этап выхода из карантина введут, если в течение 10 дней подряд соотношение зафиксированных случаев заболевания Covid-19 среди всех заболевших не меняется или удерживается в пределах 5%.

На первом этапе планируется открыть парки, лесопарки, скверы и прибрежные зоны отдыха, но не детские площадки, также открыть часть салонов красоты, возобновить тренировки в командных видах спорта, кофейни на вынос, возобновить оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами, автомойки, веломагазины и велопрокат, а также разрешить работу нотариусов, адвокатов и аудиторов.

Второй этап введут, если на протяжении 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных ежедневно снижается.

На этом этапе откроют бытовое обслуживание населения, возобновят занятия в школах для учеников выпускных классов, разрешат работать заведениям общепита на вынос, откроют спортзалы, отели, кинотеатры под открытым небом, возобновят спортивные соревнования, в которых смогут принимать участие не больше 50 человек без зрителей.

Для третьего этапа количество выздоровевших в течение 10 дней подряд должно превышать в два раза количество новых выявленных случаев заболевания.

Тогда снимутся ограничения со спортивных и детских площадок, некоторых образовательных учреждений, откроется для спецперевозок метрополитен, сможет работать в пределах области общественный транспорт, торговые центры (без развлекательных зон), театры и кинотеатры, хостелы и санатории, кафе и рестораны с посещением.

На 4 этапе на протяжении 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев ежедневно меньше, чем 5 на область.

При таком условии полностью заработает общественный транспорт, ТРЦ, спортзалы, культурные и образовательные учреждения, а также плановая медицинская и стоматологическая помощь.

Для введения 5 этапа допустимы только единоразовые случаи, связанные с импортом заболевания.

Тогда отменят все введенные ранее ограничения.

Этапы выхода из карантина. Инфографика: КабминЭтапы выхода из карантина. Инфографика: Кабмин


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