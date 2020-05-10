подписаться на рассылку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
10 мая 2020, воскресенье, 08:16 60 Инфографика
Общество 2020-05-10T08:16:44+03:00
Українські Новини
Сегодня 60-й день карантина. До установленного Кабмином срока его окончания осталось 12 дней

Сегодня 60-й день карантина. До установленного Кабмином срока его окончания осталось 12 дней

Надежда Комендантова
Карантин, карантин в Киеве, карантин в Украине, послабление карантина
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

В то время, как после короткого спада в Украине снова выросло количество новых случаев COVID-19 до 515 за сутки, Сегодня начался 60-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 4 мая было принято решение о продлении карантина до 22 мая.

До этой даты осталось 12 дней.

В результате карантина и прочих ограничительных мер учебные заведение перешли на дистанционное обучение, запрещены массовые собрания граждан, остановлено международное и междугороднее пассажирское сообщение, метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре, а городской транспорт работает по специальным пропускам.

Прекращена работа кинотеатров и прочих развлекательных учреждений, магазинов, кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов бытовой химии.

Граждан призвали минимизировать появление на улицы и носить средства защиты.

4 мая на заседании Кабмин снял ряд карантинных ограничений с предложениями министерств с 11 мая.

Таким образом, с 11 мая разрешается работа заведений торговли непродовольственными товарами, работа летних террас кафе и ресторанов на открытом воздухе, а также заведений питания на вынос, заведений культуры по желанию этих заведений, также разрешается деятельность нотариусов, адвокатов, аудиторов.

Также с 11 мая открываются парки и скверы, салоны красоты, частично музеи.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

Как сообщали Українськi Новини, 7 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 504 до 14 195.

Согласно опубликованному Кабмином плану выхода из карантина, первый этап выхода из карантина будет вводиться, если в течение 10 дней подряд соотношение зафиксированных случаев заболевания коронавирусом среди всех заболевших не меняется или удерживается в пределах 5%.



Больше новостей о: Карантин карантин в Киеве карантин в Украине послабление карантина

Возложение цветов и импровизированный концерт. Как в Киеве прошло 75-летие со дня Победы
Президент и глава парламента возложили цветы к могиле неизвестного солдата. Порознь
Новости
Сегодня 60-й день карантина. До установленного Кабмином срока его окончания осталось 12 дней 08:16 Инфографика
Экономист оценил риски на валютном рынке. Прогноз курса валют на лето 06:00
Берлин 9 мая Фото: @RegBerlin
В Берлине на Бранденбургских воротах появилось украинское слово "дякую" 23:47
В воскресенье в Киеве могут работать 19 рынков. Полный список 22:26
Белый дом назвал США и Великобританию победителями во Второй мировой войне 21:58
больше новостей
Генпрокурор сначала запостила песню "День победы", а потом за нее извинилась 20:02
"Эпицентр К" обращался к Шмыгалю с просьбой разрешить торговлю хозтоварами еще в марте, но получил отказ 14:27 Документ
Подозреваемой в угрозах Зеленскому Зверобой не продлили личное обязательство 08:59
Индексация пенсий: как самому подсчитать, на сколько увеличатся выплаты 05:40 Инфографика
Владимир Зеленский. Фото: Офіс Президента України
Фото дня: Зеленский снял мак с пиджака на время возложения цветов к могиле неизвестного солдата 20:49
больше новостей
Берлин заявил об однозначной ответственности Германии за развязывание войны, хотя Зеленский считает иначе 11:59
Подозреваемой в угрозах Зеленскому Зверобой не продлили личное обязательство 08:59
Генпрокурор сначала запостила песню "День победы", а потом за нее извинилась 20:02
Владимир Зеленский. Фото: Офіс Президента України
Фото дня: Зеленский снял мак с пиджака на время возложения цветов к могиле неизвестного солдата 20:49
Зеленский утверждает, что рабства в Украине нет, но без контракта граждан за границу не выпускает 20:16
больше новостей
9 мая полиция открыла четыре уголовных производства и составила 20 админпротоколов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok