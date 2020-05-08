После двухдневного роста количество новых случаев коронавируса начало уменьшаться

В Украине зафиксировано 14195 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за сутки 504 новых инфицированных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 8 мая в Украине 14195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 504 новых случая (за прошлые сутки 507 новых случаев). Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 514 случаев;Волынская область - 424 случая;Днепропетровская область - 652 случая;Донецкая область - 91 случай;Житомирская область - 480 случаев;Закарпатская область - 644 случая;Запорожская область - 312 случаев;Ивано-Франковская область - 1078 случаев;Кировоградская область - 408 случаев;г. Киев - 1721 случай;Киевская область - 935 случаев;Львовская область - 660 случаев;Луганская область - 42 случая;Николаевская область - 179 случаев;Одесская область - 583 случая;Полтавская область - 239 случаев;Ровенская область - 855 случаев;Сумская область - 147 случаев;Тернопольская область - 959 случаев;Харьковская область - 478 случаев;Херсонская область - 149 случаев;Хмельницкая область - 148 случаев;Черновицкая область - 2097 случаев;Черкасская область - 331 случай;Черниговская область - 69 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 мая 2020 в Центр поступило 1148 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 37052 сообщение о подозрении на COVID-19. Как защититься от коронавируса: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українські Новини, специалисты уверены, что даже после завершения карантина украинцам придется соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах, а также избегать мест скопления людей, чтобы не заразиться.