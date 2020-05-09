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09 травня 2020, субота, 13:00 8 Документ
Фінанси 2020-05-09T14:30:01+03:00
Українські Новини
В Україні запрацювало декларування цін на антисептики, засоби захисту та продукти

В Україні запрацювало декларування цін на антисептики, засоби захисту та продукти

Кира Молчанова
Ціни на продукти, ціна на продукти, антисептики
Антисептик в
Антисептик в "Епіцентрі"

22 квітня, на черговому засіданні Кабмін прийняв постанову "Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають соціальну значимість, товари протиепідемічного призначення, необхідні для запобігання поширенню епідемій, пандемій, коронавирусной хвороби (COVID-19)". Постанова вступила в дію.

Про це повідомив у Facebook глава Ради Національного економічного розвитку Олексій Дорошенко з посиланням на постанову на Урядовому порталі України.

Згідно з порядком декларування змін роздрібних цін вводиться у разі збільшення ціни порівняно з ціною на дату набрання чинності цієї постанови або попередньо задекларованої ціни:

  • на 15% і більше - за 30 днів до початку його застосування;
  • на 10% і більш, але менше 15% - за 14 днів до початку його застосування;
  • на 5% і більше, але менше 10% - за три дні до початку його застосування, не рахуючи дня декларування.

Постанова Кабінету Міністрів доступно на Урядовому порталі.

Постанова Кабінету Міністрів доступно на Урядовому порталі. Скріншот документа kmu.gov.uaПостанова Кабінету Міністрів доступно на Урядовому порталі. Скріншот документа kmu.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, асоціація "Свинарі України" констатує, що середні ціни на свинину в живій вазі на поточному тижні (4-8 травня) знизилися на 2,5%, або на 1 гривню до 43,9 гривні/кг порівняно з кінцем квітня.

Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заявило, що працює над інструментом державного регулювання цін на соціально значущі продукти харчування в період карантину.

30 березня Верховна Рада ввела штраф до 5,1 тис. гривень за незаконне встановлення цін.

Тим часом, ціни на хліб можуть зрости на 15% з-за підвищеного експорту пшениці.

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