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15 апреля 2020, среда, 14:57 555
Финансы 2020-04-15T14:59:42+03:00
Українські Новини
Правительство будет ограничивать рост цен на социально значимые товары. Опубликован список

Правительство будет ограничивать рост цен на социально значимые товары. Опубликован список

Кира Молчанова
Петрашко, Снижение цен, Государственная регуляторная служба, Цены на продукты
Продукты
Продукты

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйстваработает над инструментом государственного регулирования цен на социально значимые продукты питания в период карантина, сроки окончания которого пока называют только с осторожностью.

Об этом сообщил на брифинге министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передают Українськi Новини.

"Наш подход на данный момент, видя, что есть позитивная динамика и работа как производителей, так и дистрибьюторов и магазинов касательно сохранения ценовой стабильности, кроме того, что есть товары в наличии, работать над тем, чтобы внедрить сейчас более мягкий инструмент регулирования", - сказал он.

Петрашко уточнил, что регулирование коснется 10 продуктов питания, в том числе:

  • муки,
  • сахара,
  • макаронных изделий,
  • молока,
  • яиц,
  • хлеба,
  • мяса птицы,
  • сливочного масла,
  • гречки,
  • минеральной воды без газа.

Он считает, что данной меры будет достаточно для обеспечения ценовой стабильности.

Петрашко отметил, что за последние 10 дней наблюдается позитивная динамика снижения цен в магазинах.

Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Верховная Рада ввела штраф до 5,1 тыс. гривен за незаконное установление цен.

Тем временем, цены на хлеб могут вырасти на 15% из-за повышенного экспорта пшеницы.

Тем временем, овощи и фрукты также рекордно подорожали.

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