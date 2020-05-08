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08 мая 2020, пятница, 14:18 818
Финансы 2020-05-08T14:54:08+03:00
Українські Новини
В Украине дешевеет свинина. У людей нет денег покупать, а производители заготавливают меньше сырья

В Украине дешевеет свинина. У людей нет денег покупать, а производители заготавливают меньше сырья

Кира Молчанова
Свинина, Цены на продукты, цены на свинину, карантин в Украине
Сало. Свинина. Фото: Українське фото
Сало. Свинина. Фото: Українське фото

В марте по сравнению с январем цена на свинину в живом весе выросла на 20% до 50-52 гривен. Теперь ассоциация"Свиноводы Украины" констатирует, что средние цены на свинину в живом весе на текущей неделе (4-8 мая) снизились на 2,5%, или на 1 гривну, до 43,9 гривны/кг по сравнению с концом апреля.

Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українськi Новини.

"На этой неделе среднерыночная цена на товарных свиней составила 43,9 гривны/кг, что на 1 гривну или 2,5% ниже чем в последние дни апреля. Так, по итогам напряженных торгов на прошлой неделе производители свинины "расписали" товарные партии на 0,5-2 гривны/кг дешевле, поэтому диапазон цен закупки понизился до 43-45,5 гривны/кг", - сказано в нем.

Переработчики зафиксировали снижение потребности в сырье из-за ослабления объемов продаж после Пасхи.

Так, операторы отметили, что карантинные меры, уменьшение доходов населения в этот период, ограниченность пропускной способности каналов реализации свинины и неблагоприятные погодные условия отсрочили начало традиционного сезона пикников.

В результате реализация свинины накануне и во время длительных выходных была ощутимо хуже чем в прошлом году и не превысила стандартных объемов продаж.

Отмечается, что учитывая такие обстоятельства, представители мясоперерабатывающей отрасли прогнозируют относительно вялую рыночную активность в течение всего мая и соответствующее поведение внутренних цен.

"Дополнительное давление на цену создает то, что отдельные производители колбасных изделий временно ограничили объемы заготовки живца: часть работает на имеющихся мороженых запасах сырья, другие - закупают полутуши, отдельные игроки рынка частично удовлетворяют производственные потребности за счет импортируемой свинины, поступление которой несколько оживилось", - сказано в сообщении.

Таким образом, закупщики не видят оснований для повышения цен закупки свинины.

Как сообщали Українськi Новини, поставщики свинины в живом весе спрогнозировали, что цены сохранятся на уровне текущих 44-46,5 гривны/кг перед майскими праздниками.

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" заявляла, что рост цен на продукты с начала карантина связан с падением курса гривны к доллару.

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