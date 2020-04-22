​Кабмин ввел регулирование цен на продукты, товары и лекарства: полный список

В то время, как карантин в Украине продлили до 11 мая, Кабинет Министров ввел государственный контроль над ценами на ряд социально значимых товаров и лекарств. Об этом говорится в тексте постановления правительства, принятом в ходе заседания в среду, передают Українськi Новини. Согласно ему, утвержден порядок декларирования изменений розничных цен на товары, которые имеют социальную значимость, а также товары противоэпидемического назначения. Так, за 30 дней до начала применения декларируется изменение цены на 15% и больше по сравнению с ценой на дату вступления в силу постановления или с предыдущей задекларированной ценой, за 14 дней - на 10-15%, за 3 дня - на 5-10%. В перечень социально значимых товаров внесены гречневая крупа, сахар, пшеничная мука высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства, пастеризованное молоко жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца, куриная тушка, минеральная вода без газа и сливочное масло жирностью 72,5%. Также декларированию подлежат цены на такие лекарственные средства, как парацетамол, азитромицин, амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы, ампициллин, амоксициллин, цефтриаксон и моксифлоксацин. Декларируются цены и на антисептики и дезинфицирующие средства, в частности, этанол, йод, средство на спиртовой основе, а также на средства индивидуальной защиты такие, как медицинские маски, шапочки, изоляционные халаты, респираторы, бахилы, защитные очки и прочее. При этом Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей формирует и ведет в электронном виде Реестр розничных цен. Список товаров, подлежащих ценовому регулированию, обнародовал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства. Товары, имеющие социальную значимость: крупа гречневаясахар-песокмука пшеничная (высший сорт)макаронные изделия отечественного производствамолоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке)хлеб ржано-пшеничныйяйца куриные категории С1птица (тушка куриная)вода минеральная без газамасло сливочное жирностью 72,5% Товары, необходимые для предотвращения распространения коронавируса: парацетамолазитромицинамоксилинампицилинцефириаксонмоксифлоксацингидроксихлорохинфавипиравирремдесифирхлоргексидин (Clorhexidine)этанол (Ethanol)повидон-йод (Povidone iodine)средство на спиртовой основе для протирания рук (Alcohol based hand rub)хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования (Chlorine base compound)хлороксиленол (Chloroxylenol)спиртосодержащей антисептик для рук карманныйдезинфицирующее средство для обработки поверхностейдезинфицирующее средство для обработки рук и кожимоечно-дезинфицирующее (дезинфицирующее) средство для стиркимоечно-дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования Средства индивидуальной защиты: шапочка медицинская одноразоваямедицинская маскахалат изоляционный медицинский одноразовыйкостюм биологической защиты \/ комбинезонводонепроницаемые лабораторные костюмыперчатки медицинские стерильные или нестерильныеперчатки нитриловыеперчатки латексные неопудренныекольчужные (кевларовые) перчатки (перчатки повышенного риска)полнолицевая маска \/ полумасказащитный щитокзащитные очкиреспиратор FFP2 или FFP3фартук медицинскийбахилы одноразовыерезиновые сапогипрорезиненный водонепроницаемый медицинский фартукмедицинская марлязащитная полумаскафильтры для полнолицевых и полумасок Как сообщали Українськi Новини, ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило, что работает над инструментом государственного регулирования цен на социально значимые продукты питания в период карантина. 30 марта Верховная Рада ввела штраф до 5,1 тыс. гривен за незаконное установление цен. Тем временем, цены на хлеб могут вырасти на 15% из-за повышенного экспорта пшеницы.