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22 апреля 2020, среда, 16:25 145 Список
Экономика 2020-04-22T16:26:48+03:00
Українські Новини
​Кабмин ввел регулирование цен на продукты, товары и лекарства: полный список

​Кабмин ввел регулирование цен на продукты, товары и лекарства: полный список

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавирус, Госрегулирование цен, Цены на продукты, цены на лекарства, карантин в Украине
Цены на продукты. Фото: delo.ua
Цены на продукты. Фото: delo.ua

В то время, как карантин в Украине продлили до 11 мая, Кабинет Министров ввел государственный контроль над ценами на ряд социально значимых товаров и лекарств.

Об этом говорится в тексте постановления правительства, принятом в ходе заседания в среду, передают Українськi Новини.

Согласно ему, утвержден порядок декларирования изменений розничных цен на товары, которые имеют социальную значимость, а также товары противоэпидемического назначения.

Так, за 30 дней до начала применения декларируется изменение цены на 15% и больше по сравнению с ценой на дату вступления в силу постановления или с предыдущей задекларированной ценой, за 14 дней - на 10-15%, за 3 дня - на 5-10%.

В перечень социально значимых товаров внесены гречневая крупа, сахар, пшеничная мука высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства, пастеризованное молоко жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца, куриная тушка, минеральная вода без газа и сливочное масло жирностью 72,5%.

Также декларированию подлежат цены на такие лекарственные средства, как парацетамол, азитромицин, амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы, ампициллин, амоксициллин, цефтриаксон и моксифлоксацин.

Декларируются цены и на антисептики и дезинфицирующие средства, в частности, этанол, йод, средство на спиртовой основе, а также на средства индивидуальной защиты такие, как медицинские маски, шапочки, изоляционные халаты, респираторы, бахилы, защитные очки и прочее.

При этом Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей формирует и ведет в электронном виде Реестр розничных цен.

Список товаров, подлежащих ценовому регулированию, обнародовал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

Товары, имеющие социальную значимость:

крупа гречневая

сахар-песок
мука пшеничная (высший сорт)
макаронные изделия отечественного производства
молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке)
хлеб ржано-пшеничный
яйца куриные категории С1
птица (тушка куриная)
вода минеральная без газа
масло сливочное жирностью 72,5%

Товары, необходимые для предотвращения распространения коронавируса:

парацетамол
азитромицин
амоксилин
ампицилин
цефириаксон
моксифлоксацин
гидроксихлорохин
фавипиравир
ремдесифир
хлоргексидин (Clorhexidine)
этанол (Ethanol)
повидон-йод (Povidone iodine)
средство на спиртовой основе для протирания рук (Alcohol based hand rub)
хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования (Chlorine base compound)
хлороксиленол (Chloroxylenol)
спиртосодержащей антисептик для рук карманный
дезинфицирующее средство для обработки поверхностей
дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи
моечно-дезинфицирующее (дезинфицирующее) средство для стирки
моечно-дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования

Средства индивидуальной защиты:

шапочка медицинская одноразовая
медицинская маска
халат изоляционный медицинский одноразовый
костюм биологической защиты / комбинезон
водонепроницаемые лабораторные костюмы
перчатки медицинские стерильные или нестерильные
перчатки нитриловые
перчатки латексные неопудренные
кольчужные (кевларовые) перчатки (перчатки повышенного риска)
полнолицевая маска / полумаска
защитный щиток
защитные очки
респиратор FFP2 или FFP3
фартук медицинский
бахилы одноразовые
резиновые сапоги
прорезиненный водонепроницаемый медицинский фартук
медицинская марля
защитная полумаска
фильтры для полнолицевых и полумасок

 

Как сообщали Українськi Новини, ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило, что работает над инструментом государственного регулирования цен на социально значимые продукты питания в период карантина.

30 марта Верховная Рада ввела штраф до 5,1 тыс. гривен за незаконное установление цен.

Тем временем, цены на хлеб могут вырасти на 15% из-за повышенного экспорта пшеницы.

 

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