​Кабмин ввел регулирование цен на продукты, товары и лекарства: полный список

В то время, как карантин в Украине продлили до 11 мая, Кабинет Министров ввел государственный контроль над ценами на ряд социально значимых товаров и лекарств.

Об этом говорится в тексте постановления правительства, принятом в ходе заседания в среду, передают Українськi Новини.

Согласно ему, утвержден порядок декларирования изменений розничных цен на товары, которые имеют социальную значимость, а также товары противоэпидемического назначения.

Так, за 30 дней до начала применения декларируется изменение цены на 15% и больше по сравнению с ценой на дату вступления в силу постановления или с предыдущей задекларированной ценой, за 14 дней - на 10-15%, за 3 дня - на 5-10%.

В перечень социально значимых товаров внесены гречневая крупа, сахар, пшеничная мука высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства, пастеризованное молоко жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца, куриная тушка, минеральная вода без газа и сливочное масло жирностью 72,5%.

Также декларированию подлежат цены на такие лекарственные средства, как парацетамол, азитромицин, амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы, ампициллин, амоксициллин, цефтриаксон и моксифлоксацин.

Декларируются цены и на антисептики и дезинфицирующие средства, в частности, этанол, йод, средство на спиртовой основе, а также на средства индивидуальной защиты такие, как медицинские маски, шапочки, изоляционные халаты, респираторы, бахилы, защитные очки и прочее.

При этом Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей формирует и ведет в электронном виде Реестр розничных цен.

Список товаров, подлежащих ценовому регулированию, обнародовал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

Товары, имеющие социальную значимость:

крупа гречневая

сахар-песок

мука пшеничная (высший сорт)

макаронные изделия отечественного производства

молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке)

хлеб ржано-пшеничный

яйца куриные категории С1

птица (тушка куриная)

вода минеральная без газа

масло сливочное жирностью 72,5%

Товары, необходимые для предотвращения распространения коронавируса:

парацетамол

азитромицин

амоксилин

ампицилин

цефириаксон

моксифлоксацин

гидроксихлорохин

фавипиравир

ремдесифир

хлоргексидин (Clorhexidine)

этанол (Ethanol)

повидон-йод (Povidone iodine)

средство на спиртовой основе для протирания рук (Alcohol based hand rub)

хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования (Chlorine base compound)

хлороксиленол (Chloroxylenol)

спиртосодержащей антисептик для рук карманный

дезинфицирующее средство для обработки поверхностей

дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи

моечно-дезинфицирующее (дезинфицирующее) средство для стирки

моечно-дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования

Средства индивидуальной защиты:

шапочка медицинская одноразовая

медицинская маска

халат изоляционный медицинский одноразовый

костюм биологической защиты / комбинезон

водонепроницаемые лабораторные костюмы

перчатки медицинские стерильные или нестерильные

перчатки нитриловые

перчатки латексные неопудренные

кольчужные (кевларовые) перчатки (перчатки повышенного риска)

полнолицевая маска / полумаска

защитный щиток

защитные очки

респиратор FFP2 или FFP3

фартук медицинский

бахилы одноразовые

резиновые сапоги

прорезиненный водонепроницаемый медицинский фартук

медицинская марля

защитная полумаска

фильтры для полнолицевых и полумасок

Как сообщали Українськi Новини, ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило, что работает над инструментом государственного регулирования цен на социально значимые продукты питания в период карантина.

30 марта Верховная Рада ввела штраф до 5,1 тыс. гривен за незаконное установление цен.

Тем временем, цены на хлеб могут вырасти на 15% из-за повышенного экспорта пшеницы.