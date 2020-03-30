Рада ввела штрафы за наценку в 1,2 раза на социально значимые продукты

В то время, как картошка подорожала почти на 60%, Верховная Рада ввела штраф до 5,1 тыс. гривен за незаконное установление цен.

За принятие законопроекта №3275 за основу проголосовали 314 депутатов при минимально необходимых 226, в целом – 312 депутатов, передают Українські Новини.

В частности, вводится административный штраф за нарушение порядка формирования, установления и применения цен и тарифов, а также скидок, наценок, доплат к ним во время карантина или товаров, имеющих существенную социальную значимость, согласно перечню Кабинетом Министров, если цена превысила в 1,2 раза уровень цены, которое определило правительство.

Штраф составит от 200 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (3,4-4,25 тыс. гривен), для должностных лиц - от 250 до 300 необлагаемых минимумов (4,25-5,1 тыс. гривен).

Кроме того, штраф за нарушение порядка не во время карантина увеличивается с 5-10 необлагаемых минимумов (85-170 гривен) до 100 необлагаемых минимумов (1,7 тыс. гривен), для должностных лиц - с 10-15 необлагаемых минимумов (170-255 гривен) до 200 необлагаемых минимумов (3,4 тыс. гривен).

Закон вступит в силу со дня его опубликования.

Как сообщали Українські Новини, цены на хлеб могут вырасти на 15% из-за повышенного экспорта пшеницы.

Тем временем, овощи и фрукты также рекордно подорожали.