За один день в Україні провели більше 8 тисяч тестів на СOVID-19

Поки в Україні кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 515 до 14 710, за один день було проведено 7 938 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 175 досліджень або на 2,2% більше порівняно з попередньою добою. Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини. "За минулу добу здійснено 7 938 досліджень методом ПЛР", - сказав він. Всього в Україні досліджено 167 107 зразків методом ПЛР. Як повідомляли Українські Новини, 7 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 504 до 14 195. 6 травня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 507 до 13 691. 5 травня було виявлено 487 нових випадків захворювання, 4 травня - 366 випадків, 3 травня - 418 випадків. Згідно з опублікованим Кабміном планом виходу з карантину, перший етап виходу з карантину буде вводитися, якщо протягом 10 днів підряд співвідношення зафіксованих випадків захворювання на коронавірус серед усіх хворих не змінюється або утримується в межах 5%.