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09 травня 2020, субота, 10:45 14
Суспільство 2020-05-09T13:15:03+03:00
Українські Новини
За один день в Україні провели більше 8 тисяч тестів на СOVID-19

За один день в Україні провели більше 8 тисяч тестів на СOVID-19

Кира Молчанова
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, Степанов Максим, Тестування на коронавірус
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Поки в Україні кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 515 до 14 710, за один день було проведено 7 938 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 175 досліджень або на 2,2% більше порівняно з попередньою добою.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За минулу добу здійснено 7 938 досліджень методом ПЛР", - сказав він.

Всього в Україні досліджено 167 107 зразків методом ПЛР.

Як повідомляли Українські Новини, 7 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 504 до 14 195.

6 травня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 507 до 13 691.

5 травня було виявлено 487 нових випадків захворювання, 4 травня - 366 випадків, 3 травня - 418 випадків.

Згідно з опублікованим Кабміном планом виходу з карантину, перший етап виходу з карантину буде вводитися, якщо протягом 10 днів підряд співвідношення зафіксованих випадків захворювання на коронавірус серед усіх хворих не змінюється або утримується в межах 5%.

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