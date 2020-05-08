В Австрії вилетів рейс з 200 українськими працівниками

В той час, як МАУ готує рейси, щоб повезти українських заробітчан в п'ять європейських країн, із України в Австрію вилетів чартерний рейс з 200 українськими робітниками. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Вадим Пристайко в Twitter.

Віце-прем'єр висловив надію, що незабаром логістичні питання будуть вирішуватися без додаткової координації з боку уряду.

"В Австрії вилетів латвійський чартер з 200 українськими робітниками. Сподіваюся незабаром усі логістичні питання будуть вирішуватися без необхідності додаткової координації з боку уряду. А поки що дякую за злагоджену роботу", - написав Пристайко.

Як повідомляли Українські Новини, Денис Шмигаль заявляє, що працівники з України стали надзвичайно затребуваними з-за світової кризи

Також для українських заробітчан планують організувати безкоштовні чартерні рейси в Польщу.

29 квітня МАУ зі значною затримкою здійснила рейс "Київ - Лондон" для доставки у Великобританії на роботу українських громадян, які мають довгостроковий контракт з роботодавцем через заборону Державної авіаційної служби України. 1 травня в ході брифінгу Пристайко заявив, що прогнозує виїзд тисяч українців на сезонні роботи за кордон.