Из-за мирового кризиса работники из Украины стали чрезвычайно востребованными, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что работники из Украины стали чрезвычайно востребованными из-за мирового кризиса в то время, как в Украине поиск новых сотрудников заморозили 55,5% ритейлеров. Об этом он сообщил в эфире "Украинского радио", передают Українськi Новини. "В своей предвыборной программе партия "Слуга народа" задекларировала возвращение всех работников из Европы и мира в Украину и создание здесь рабочих городов. Мы работаем над этим. Но сегодня кризис в мире сделал работников из Украины чрезвычайно востребованными", - сказал он. Шмыгаль отметил, что на данный момент компании из Европы, в том числе представители правительственных организаций, обращаются к Украине с просьбой помочь с людьми для усиления в различных сферах экономики в Европе. Украина на данный момент имеет сильную переговорную позицию в отношении своих людей и впервые получила возможность обеспечить им нормальные цивилизованные условия работы в Европе. Он подчеркнул, что украинским рабочим за границей обеспечат страхование, официальную оплату труда, проживание и лечение, в том числе в случае заболевания коронавирусом. Шмыгаль также отметил, что правительство ведет переговоры о том, чтобы контракты подписывались не менее чем на 3 месяца, так как для Украины важно остановить так называемый туризм, когда человек ездит на 2 недели туда-обратно. По его мнению, мировой кризис окажет давление на экономику Украины. Соответственно, по макропрогнозам, которые рассчитаны Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, падение ВВП составит - 4,8%. По словам премьера, это довольно глубокая просадка для украинской экономики, поэтому правительство работает над созданием большого количества рабочих мест. Он подчеркнул, что речь идет о необходимости в создании не менее 500 тыс. рабочих мест. Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует создание в ближайшее время большого количества рабочих мест с заработной платой от 6 до 8 тыс. гривен. Ранее сообщалось о том, как карантин повлиял на рынок труда в Украине.