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  • Из-за мирового кризиса работники из Украины стали чрезвычайно востребованными, - Шмыгаль
05 мая 2020, вторник, 16:13 297
Политика 2020-05-05T16:19:09+03:00
Українські Новини
Из-за мирового кризиса работники из Украины стали чрезвычайно востребованными, - Шмыгаль

Из-за мирового кризиса работники из Украины стали чрезвычайно востребованными, - Шмыгаль

Ярина Вацяк
Кабмин, Вакансии, Работа за границей, Экономический кризис, Денис Шмыгаль
Сезонная работа. Фото: pixabay
Сезонная работа. Фото: pixabay

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что работники из Украины стали чрезвычайно востребованными из-за мирового кризиса в то время, как в Украине поиск новых сотрудников заморозили 55,5% ритейлеров.

Об этом он сообщил в эфире "Украинского радио", передают Українськi Новини.

"В своей предвыборной программе партия "Слуга народа" задекларировала возвращение всех работников из Европы и мира в Украину и создание здесь рабочих городов. Мы работаем над этим. Но сегодня кризис в мире сделал работников из Украины чрезвычайно востребованными", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что на данный момент компании из Европы, в том числе представители правительственных организаций, обращаются к Украине с просьбой помочь с людьми для усиления в различных сферах экономики в Европе.

Украина на данный момент имеет сильную переговорную позицию в отношении своих людей и впервые получила возможность обеспечить им нормальные цивилизованные условия работы в Европе.

Он подчеркнул, что украинским рабочим за границей обеспечат страхование, официальную оплату труда, проживание и лечение, в том числе в случае заболевания коронавирусом.

Шмыгаль также отметил, что правительство ведет переговоры о том, чтобы контракты подписывались не менее чем на 3 месяца, так как для Украины важно остановить так называемый туризм, когда человек ездит на 2 недели туда-обратно.

По его мнению, мировой кризис окажет давление на экономику Украины.

Соответственно, по макропрогнозам, которые рассчитаны Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, падение ВВП составит - 4,8%.

По словам премьера, это довольно глубокая просадка для украинской экономики, поэтому правительство работает над созданием большого количества рабочих мест.

Он подчеркнул, что речь идет о необходимости в создании не менее 500 тыс. рабочих мест.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует создание в ближайшее время большого количества рабочих мест с заработной платой от 6 до 8 тыс. гривен.

Ранее сообщалось о том, как карантин повлиял на рынок труда в Украине.

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