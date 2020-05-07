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07 мая 2020, четверг, 16:08 1451
Общество 2020-05-07T16:15:01+03:00
Українські Новини
Для украинских заробитчан планируют организовать бесплатные чартерные рейсы в Польшу

Для украинских заробитчан планируют организовать бесплатные чартерные рейсы в Польшу

Елена Новикова
Польша, Польская виза, Заробитчане, Чартерный рейс, Gremi Personal
Самолет. Фото: Pixabay
Самолет. Фото: Pixabay

В то время, как МАУ готовит рейсы, чтобы повезти украинских заробитчан в пять европейских стран, агентство по трудоустройству Gremi Personal (Польша) намерено организовать бесплатные чартерные авиарейсы для украинцев, которые уже имеют трудовые контракты в Польше и/или которые хотят найти там работу.

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українськi Новини.

"Сотрудники Gremi Personal, а также те, кто имеет визы и хотят попасть на работу в Польшу, будут летать чартерными рейсами из Украины", - сказано в нем.

Кроме того, Gremi Personal берет на себя организацию 14-дневного карантина для украинских сотрудников, который должен пройти в Польше.

Отмечается, что в соответствии с требованиями украинских властей долгосрочные трудовые договоры в Польше будут заключены со всеми работниками, использующими чартерный рейс, и им будет предоставлена ​​медицинская страховка, в том числе на случай COVID-19.

Владелец агентства Евгений Кириченко отметил, что Gremi Personal получает запрос как от польских компаний на сотрудников из Украины, так и многочисленные запросы о вакансиях от украинцев, которые ищут работу в Польше.

При этом сотрудники агентства, которые временно уехали в Украину после закрытия границ, хотят вернуться, но не могут сделать этого из-за сложностей с пересечением сухопутной границы.

Как сообщали Українськi Новини, Денис Шмыгаль заявляет, что работники из Украины стали чрезвычайно востребованными из-за мирового кризиса

Также, Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам.

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