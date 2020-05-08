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08 травня 2020, пʼятниця, 17:25 5
Суспільство 2020-05-08T18:15:01+03:00
Українські Новини
У Львові з понеділка послаблюють карантин. Відкриються сквери, парки і проммагазины

У Львові з понеділка послаблюють карантин. Відкриються сквери, парки і проммагазины

Надежда Комендантова
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Карантин.
Карантин.

В той час, як в Україні станом на 8 травня зафіксовано 14 195 випадків зараження коронавірусом, а серед них найбільша кількість хворих за останню добу у Львівській області – 65 осіб, Львів відкриває парки, сквери, спортивні майданчики та промислові магазини з 11 травня.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав мер міста Андрій Садовий, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, з 11 травня відкриваються для відвідування парки, сквери і спортивні майданчики (для індивідуального заняття спортом), відновлюється торгівля промисловою групою товарів (крім одягу та взуття), господарські магазини також будуть працювати, щоб розвантажити наплив покупців з великих торгових центрів.

Також запрацюють літні тераси кафе і ресторанів.

12 травня міська адміністрація скликає позачергове засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

Тоді комісія прийме рішення про роботу перукарень, салонів краси та можливості продажу одягу і взуття.

Садовий зазначив, що відстрочення певних дозволів пов'язана зі збільшенням кількості випадків захворювання коронавірусом у Львові та області.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Садової виступав за відкриття продуктових ринків, незважаючи на карантин.

Тим часом, у Львівській області після смерті чоловіка зафіксували коронавірус з третього тесту. А після закінчення карантину українцям доведеться дотримувати дистанцію і заходи безпеки, щоб не заразиться коронавірусом. Львів розробив 5-етапний план виходу з туристичної кризи.

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