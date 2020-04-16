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16 апреля 2020, четверг, 08:48 904
Общество 2020-04-16T08:49:56+03:00
Українські Новини
У мужчины выявили коронавирус с третьего ПЦР-тестирования и уже после смерти, - Львовский горсовет

У мужчины выявили коронавирус с третьего ПЦР-тестирования и уже после смерти, - Львовский горсовет

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус во Львове, ПЦР-тесты
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как в Украине коронавирусом заразились почти 4 тыс. человек, Львовский городской совет заявляет, что в области у мужчины выявили коронавирус с третьей попытки ПЦР-тестирования и после смерти.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета, передают Українськi Новини.

"По данным городского управления здравоохранения, мужчина находился на лечении в Центре легочного здоровья, умер на прошлой неделе, однако положительный результат ПЦР-анализа получен 13 апреля. Дважды пациенту проводили ПЦР-анализы, результаты были отрицательные. Положительный ПЦР-анализ получен уже после смерти", - говорится в нем.

Согласно сообщению, 56-летний мужчина был госпитализирован в Центр легочного здоровья 29 марта с двусторонней пневмонией.

Указано, что у пациента были сопутствующие заболевания, в частности, сахарный диабет.

Львовский городской совет выражает соболезнования родным и близким.

В области зафиксировано 6 летальных случаев от инфицирования коронавирусом, среди них - 3 жителя Львова.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав развенчал популярный миф о коронавирусе.

Тем временем вирусологи не рекомендуют простому населению носить респираторные маски для защиты от коронавируса.

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