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07 травня 2020, четвер, 23:07 6
Політика 2020-05-08T01:00:02+03:00
Українські Новини
В Україні з 11 травня відновлять роботу точки продажу преси та редакції ЗМІ

В Україні з 11 травня відновлять роботу точки продажу преси та редакції ЗМІ

Надежда Комендантова
Карантин, Кабмін, ЗМІ, преса, Послаблення карантину, пом'якшення карантину
Кіоск
Кіоск "Преса". Фото: kievvlast.com.ua

Після того, як Кабінет Міністрів продовжив карантин до 22 травня з пом'якшенням обмежувальних заходів, парламент дозволив працювати точках продажу преси, редакціям ЗМІ і вести телезйомки з 11 травня.

Це випливає з розміщеної на сайті уряду постанови №343 від 4 травня, передають Українські Новини.

Згідно з нею, уряд дозволив діяльність підприємств, що працюють в галузі засобів масової інформації, зокрема, точок продажу преси, друкарень, редакцій, логістичних підприємств у сфері доставки папери і друкованих видань.

Крім того, Кабмін дозволив діяльність телерадіоорганізацій, афілійованих з ними організацій, які забезпечують виробництво контенту, а також інших суб'єктів у сфері масової інформації, які забезпечують роботу ЗМІ.

Також Кабмін дозволив провадження журналістами та іншими працівниками засобів масової інформації телевізійної зйомки, виробництво телевізійного продукту, іншої журналістської діяльності, зокрема, на вулицях населених пунктів, у приміщеннях підприємств, установ, організацій, органів державної влади та за умови обмеження кількості осіб не більш 50 осіб, а також обмеження доступу до місця зйомки сторонніх осіб та забезпечення всіх задіяних осіб засобами індивідуального захисту.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін дозволив тренування національних збірних команд з олімпійських, неолімпійських, національним видам спорту та видів спорту для осіб з інвалідністю, а також проведення репетицій художніх колективів у театрах і цирках з 11 травня.

Також Кабмін дозволив відкрити музеї без відвідувачів і відмовився від відкриття бібліотек з 11 травня.

Крім того, Кабінет Міністрів дозволив роботу психологів з 11 травня і роботу літніх майданчиків ресторанам, а кав'ярням пояснили, як законно працювати "на винос".

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