Кабмин разрешил работу психологов с 11 мая

Наряду с тем что с 11 мая разрешили работу летних площадок кафе и ресторанов, а также их работу "навынос", а также музеи без посетителей, Кабинет Министров разрешил работу психологов с 11 мая.

Это следует из размещенного на сайте правительства постановления №343 от 4 мая, передают Українськi Новини.

Деятельность психологов разрешена наряду с деятельностью адвокатов, нотариусов, аудиторов.

4 мая в ходе заседания Кабмина, на котором рассматривалось смягчение карантинных ограничений с 11 мая, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников предложил разрешить работу психологов и психотерапевтов, отметив, что в такого рода помощи нуждаются внутренне перемещенные лица и освобожденные в результате обмена удерживаемые лица.

Также этим постановлением карантин продлен с 11 до 22 мая с одновременным смягчением рада ограничений, оно вступает в силу с 11 мая.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.

План Кабмина по выходу из карантина (Для увеличение нажмите на картинку)

Как сообщали Українськi Новини, 4 мая Кабмин разрешил работу адвокатов, нотариусов, аудиторов с 11 мая.

После этого Министерство здравоохранения обнародовало проекты рекомендаций относительно работы ресторанов, непродовольственных магазинов, салонов красоты, которым разрешили работу с 11 мая.