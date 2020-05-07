подписаться на рассылку
26.7 27.05
28.7 29.3
˟
07 мая 2020, четверг, 20:32 159
Кабмин 2020-05-07T21:15:01+03:00
Українські Новини
Кабмин разрешил работу психологов с 11 мая

Кабмин разрешил работу психологов с 11 мая

Надежда Комендантова
Кабмин, Психотерапия, Карантин, Психологи, ослабление карантина
Психолог. Фото: Pixabay
Психолог. Фото: Pixabay

Наряду с тем что с 11 мая разрешили работу летних площадок кафе и ресторанов, а также их работу "навынос", а также музеи без посетителей, Кабинет Министров разрешил работу психологов с 11 мая.

Это следует из размещенного на сайте правительства постановления №343 от 4 мая, передают Українськi Новини.

Деятельность психологов разрешена наряду с деятельностью адвокатов, нотариусов, аудиторов.

4 мая в ходе заседания Кабмина, на котором рассматривалось смягчение карантинных ограничений с 11 мая, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников предложил разрешить работу психологов и психотерапевтов, отметив, что в такого рода помощи нуждаются внутренне перемещенные лица и освобожденные в результате обмена удерживаемые лица.

Также этим постановлением карантин продлен с 11 до 22 мая с одновременным смягчением рада ограничений, оно вступает в силу с 11 мая.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

План Кабмина по выходу из карантина (Для увеличение нажмите на картинку)

Как сообщали Українськi Новини, 4 мая Кабмин разрешил работу адвокатов, нотариусов, аудиторов с 11 мая.

После этого Министерство здравоохранения обнародовало проекты рекомендаций относительно работы ресторанов, непродовольственных магазинов, салонов красоты, которым разрешили работу с 11 мая.

Больше новостей о: Кабмин Психотерапия Карантин Психологи ослабление карантина

Ослабление карантина: с 11 мая музеи откроют без п...
В Кабмине рассказали подробности, как будут работа...
Маски можно снимать, только когда ешь. Как будут р...
Сегодня отмечают день психолога. В чем разница меж...
Зеленский назначил Саакашвили главой исполкома Нацсовета реформ
Маски можно снимать, только когда ешь. Как будут работать летние площадки после смягчения карантина
Новости
Смягчение карантина. Национальным сборным разрешили тренироваться, а театрам — репетировать 21:18
Местами придут заморозки до -2, дожди и шквальный ветер. Прогноз погоды на 8 мая 21:00
ЕС должен вернуться к открытым границам. Еврокомиссия рассказала о планах по снятию ограничений 20:53
Кабмин разрешил работу психологов с 11 мая 20:32
Зеленский назначил Саакашвили главой исполкома Нацсовета реформ 20:30
больше новостей
Пенсионеры, безработные и предприниматели: кому "светит" матпомощь из-за карантина 05:50
Мокрый снег, похолодание и сильные дожди с ветрами. Прогноз погоды на 7 мая 21:00
На карантине мошенники нажились на миллионы на желающих завести собачку или котика 21:51
Доллар готовится к скачку: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту 06:30
Населению повышают тариф за электричество, а атомные станции переводят на майнинг криптовалюты 07:00 Новости дня
больше новостей
Населению повышают тариф за электричество, а атомные станции переводят на майнинг криптовалюты 07:00 Новости дня
Пенсионеры, безработные и предприниматели: кому "светит" матпомощь из-за карантина 05:50
"Слуги народа" просят КС растолковать, что такое "достойные условия жизни" человека 22:49
Разумков и Стефанчук в апреле получили по 89,2 тысячи гривен зарплаты и "депутатских" 15:23 Документ
В Запорожье суд постановил, что огород – не общественное место. Маску можно не надевать 06:11
больше новостей
МВФ назначил главой миссии в Украине Голлар вместо ван Родена
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok