Смягчение карантина. Национальным сборным разрешили тренироваться, а театрам — репетировать

После того, как в рамках смягчения карантина в Украине разрешили работу летних площадок ресторанам, а кофейням объяснили, как законно работать "навынос", Кабинет Министров разрешил тренировки национальных сборных команд по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видам спорта для лиц с инвалидностью, а также проведение репетиций художественных коллективов в театрах и цирках с 11 мая.

Это свидетельствует из размещенного на сайте правительства постановления №343 от 4 мая, передают Українськi Новини.

Согласно документу, разрешена деятельность предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих проведение учебно-тренировочного процесса спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видам спорта для лиц с инвалидностью, а также спортсменов командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов.

Тренировки могут проводиться при условии обеспечения спортсменов средствами индивидуальной защиты, в частности, респираторами или защитными масками, в том числе, изготовленными самостоятельно, а также при пребывании в помещении не более одного человека на 10 кв. метров площади.

Кроме того, Кабмин разрешил проведение в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах проведение репетиций и других мероприятий, которые не предусматривают одновременного собрания больше 50 человек.

Репетиции должны проводиться без зрителей при условии обеспечения участников средствами индивидуальной защиты.

Ранее исполнительный директор футбольной Украинской Премьер лиги Евгений Дикий сообщил, что рассчитывает по оптимистическому сценарию возобновить соревнования 30 мая.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин разрешил открыть музеи без посетителей и отказался от открытия библиотек с 11 мая.

Кроме того, Кабинет Министров разрешил работу психологов с 11 мая.