Збери пазл і дізнайся, який вид транспорту в Києві відзначає день народження

Популярний в Києві у всі часи року транспорт відзначає 7 травня 2020 день народження. Він був відкритий в 1905 році і сьогодні йому виповнилося 115 років. Він є по праву романтичним видом транспорту і не тільки однією з визначних туристичних пам'яток столиці, але й зручним і швидким маршрутом між Подолом і Верхнім містом.

Збери пазл, щоб дізнатися про який вид транспорту йде мова.

Нагадаємо, "Київпастранс" запустив конкурс з нагоди свята.

Тим часом громадський транспорт у Києві закрито через епідемію коронавіруса, ситуація з якою ще не стабілізувалася. З 23 березня 2020 наземним транспортом у столиці дозволено перевозити пасажирів, за спецперепустками – це медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, люди, які працюють у продуктових магазинах та аптеках, а також співробітники стратегічних підприємств. Метро закрилося ще раніше – 17 березня.

План виходу з карантину складається з п'яти етапів, а відкриття метрополітену можливе на одному з останніх.