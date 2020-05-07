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07 травня 2020, четвер, 22:45 6
Туризм 2020-05-08T00:45:02+03:00
Українські Новини
Збери пазл і дізнайся, який вид транспорту в Києві відзначає день народження

Збери пазл і дізнайся, який вид транспорту в Києві відзначає день народження

Варвара Горобець
Транспорт, Київ, Київський фунікулер, Гра

Популярний в Києві у всі часи року транспорт відзначає 7 травня 2020 день народження. Він був відкритий в 1905 році і сьогодні йому виповнилося 115 років. Він є по праву романтичним видом транспорту і не тільки однією з визначних туристичних пам'яток столиці, але й зручним і швидким маршрутом між Подолом і Верхнім містом.

Збери пазл, щоб дізнатися про який вид транспорту йде мова.

Нагадаємо, "Київпастранс" запустив конкурс з нагоди свята.

Тим часом громадський транспорт у Києві закрито через епідемію коронавіруса, ситуація з якою ще не стабілізувалася. З 23 березня 2020 наземним транспортом у столиці дозволено перевозити пасажирів, за спецперепустками – це медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, люди, які працюють у продуктових магазинах та аптеках, а також співробітники стратегічних підприємств. Метро закрилося ще раніше – 17 березня.

План виходу з карантину складається з п'яти етапів, а відкриття метрополітену можливе на одному з останніх.

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