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02 апреля 2020, четверг, 07:10 478 Карта
Общество 2020-04-02T07:15:01+03:00
Українські Новини
В Киеве увеличили количество общественного транспорта: список спецмаршрутов

В Киеве увеличили количество общественного транспорта: список спецмаршрутов

Таня Войтюк
Виталий Кличко, Транспорт, Общественный транспорт, карантин в Украине

Количество зараженных коронавирусом в столице увеличилось до 132 человек по данным на 1 апреля и в Киеве увеличат единицы общественного транспорта для развозки медиков и других работников стратегически важных служб.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В транспорт будут пускать исключительно по спецпропускам медиков, сотрудников полиции, работников спасательных служб и стратегически важных объектов. 

"Мы в опертивном режиме отслеживаем ситуацию и там где необходимо увеличиваем количество маршрутов, траспорта, а также меняем маршрутов," - сообщил Кличко.

Список маршрутов. Фото: Facebook/КиевпастрансСхема движения общественного транспорта на карантине. Фото: Facebook/Киевпастранс

В частности, для жителей Троещины увеличено количество едениц транспорта: запустили два дополнительных троллейбусных маршрута и один автобусный.

- троллейбусном маршруте № 30 "ул. Кадетский Гай - ул. Милославская";

- троллейбусном маршруте № 91 "Железнодорожный вокзал - ул. Милославская";
- автобусном маршруте № 114 "Железнодорожный вокзал - ул. Радунская".

Также сервис Shuttle Heroes будет бесплатно развозить медиков по месту работы по промокоду, который медперсонал получит в больницах.

Для удобства пассажиров движение наземного общественного транспорта можно отслеживать в режиме онлайн:

https://www.eway.in.ua/ru/cities/kyiv
https://kpt.kyiv.ua/online 

Как сообщали Українські Новини, в Киеве могут переоборудовать выставочные центры под госпитали при худшем сценарии.

Также врачам в инфекционных отделениях доплатят от 5 до 10 тысяч гривен.

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