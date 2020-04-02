В Киеве увеличили количество общественного транспорта: список спецмаршрутов

Количество зараженных коронавирусом в столице увеличилось до 132 человек по данным на 1 апреля и в Киеве увеличат единицы общественного транспорта для развозки медиков и других работников стратегически важных служб. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В транспорт будут пускать исключительно по спецпропускам медиков, сотрудников полиции, работников спасательных служб и стратегически важных объектов. "Мы в опертивном режиме отслеживаем ситуацию и там где необходимо увеличиваем количество маршрутов, траспорта, а также меняем маршрутов," - сообщил Кличко. Схема движения общественного транспорта на карантине. Фото: Facebook\/Киевпастранс В частности, для жителей Троещины увеличено количество едениц транспорта: запустили два дополнительных троллейбусных маршрута и один автобусный. - троллейбусном маршруте № 30 "ул. Кадетский Гай - ул. Милославская";- троллейбусном маршруте № 91 "Железнодорожный вокзал - ул. Милославская";- автобусном маршруте № 114 "Железнодорожный вокзал - ул. Радунская". Также сервис Shuttle Heroes будет бесплатно развозить медиков по месту работы по промокоду, который медперсонал получит в больницах. Для удобства пассажиров движение наземного общественного транспорта можно отслеживать в режиме онлайн: https:\/\/www.eway.in.ua\/ru\/cities\/kyivhttps:\/\/kpt.kyiv.ua\/online https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=VKlmekqLvqg" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українські Новини, в Киеве могут переоборудовать выставочные центры под госпитали при худшем сценарии. Также врачам в инфекционных отделениях доплатят от 5 до 10 тысяч гривен.