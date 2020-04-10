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10 апреля 2020, пятница, 22:28 115
Транспорт 2020-04-10T22:29:42+03:00
Українські Новини
В Кабмине планируют запустить общественный транспорт только к лету

В Кабмине планируют запустить общественный транспорт только к лету

Кира Молчанова
Карантин, Общественный транспорт, Денис Шмыгаль, карантин в Украине
Организация проезда в общественном транспорте Фото: НСЖУ
Организация проезда в общественном транспорте Фото: НСЖУ

Кабинет Министров планирует возобновить работу транспорта, который остановился из-за общенационального карантина, и разрешить посещение зон отдыха в июне-июле.

Об этом свидетельствует таблица стратегии выхода из карантина, представленная премьер-министром Денисом Шмыгалем в эфире политического шоу "Свобода слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.

На таблице очерчено 3 столбика с временными рамками, названием каждого периода выхода из карантина и шагами, которые планирует предпринимать правительство.

Так, в первом столбце указан период до начала мая, который включает в себя поддержку социально уязвимых слоев населения, помощь безработным и тем, кто находится в вынужденном отпуске, мобилизацию медицинских ресурсов и поддержку медперсонала, задействованного в борьбе с COVID-19.

Во втором столбце стратегии указан период с начала мая до начала июня.

В этот период планируется создание 500 тыс. рабочих мест, кредитная поддержка малого и среднего бизнеса, частичная отмена ограничений на работу общественного транспорта, смещение графика рабочего дня.

В третьем столбце стратегии указан период с начала июня до начала июля, за который планируется завершение учебного года, возобновление работы общественного транспорта по новым правилам, разрешение посещения зон отдыха при условии соблюдения норм безопасности и послабление условий самоизоляции для пожилых людей.

Как сообщали Українськi Новини, по словам Шмыгаля, за последние 2 недели количество безработных увеличилось на 50 тыс.

Ранее Кабинет министров планировал разработать новые социальные стандарты для поэтапного выхода из него.

Внештатный советник Президента Владимира Зеленского Игорь Новиков считает вероятным, что после 24 апреля карантин будет продлен, при этом ограничительные меры будут ослаблены.

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