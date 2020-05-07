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07 мая 2020, четверг, 15:52 263
Lifestyle 2020-05-07T16:30:03+03:00
Українські Новини
В честь 115-летия киевского фуникулера запустили конкурс

В честь 115-летия киевского фуникулера запустили конкурс

Ирина Николенко
Киевпастранс, Фуникулер, Наземный транспорт, Киевский фуникулер
Киевский фуникулер
Киевский фуникулер

Несмотря на то, что из-за карантина в Киеве остановил работу общественный транспорт, столичный фуникулер хоть и закрыт, но сегодня ему исполняется 115 лет. Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Киевпастранс" на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

На странице "Киевпастранс" в Facebook опубликовали поздравление для коммунального транспорта. Также поделились фото с открытия 1905 и во время первой реконструкции 1928 года. "Пусть это и кратчайший маршрут городского транспорта – всего 222 метра, но в богатстве своей истории может уступить только киевскому трамваю", – говорится в сообщении.

Первая реконструкция киевского фуникулера в 1928 году. Фото: Facebook "Киевпастранс"

Также в сообщении отметили, что после карантина фуникулер снова возобновит свою работу и будет возить людей живописными склонами Киева.

Кроме того, все желающие могут поделиться интересными историями о поездке в фуникулере и опубликовать ее в комментариях. А лучшие команда "Киевпастранс" обещает отметить поощрительными призами после завершения карантина.

История возникновения фуникулера

7 мая 1905-го в Киеве открылся фуникулер, а первыми его пассажирами стали строители и мастера. Его построили, чтобы решить проблему связи между Верхним городом и Подолом. Идея соединить две части города механическим подъемником принадлежит инженеру Артуру Абрагамсона. На строительные работы потратили 3 года. А пути подъема сначала имели протяженность в 200 м.

Киевский фуникулер в 1905 году. Фото: Facebook "Киевпастранс"

Как сообщали Українські Новини, Владимир Кличко рассказал, как будет работать наземный транспорт до завершения карантина. В Киеве рассказали, когда планируют возобновить работу столичного метрополитена.

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