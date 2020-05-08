Відновлять роботу кафе, психологи та музеї: що зміниться з 11 травня

Наступного тижня буде відновлено роботу частини установ і певних видів діяльності. Однак, за умови дотримання протиепідемічних заходів. Цією постановою карантин продовжений з 11 до 22 травня.

Це свідчить з розміщеного на сайті уряду постанови №343 від 4 травня, передають Українські Новини.

Постанова набирає чинності 11 травня.

Музеї і бібліотеки

Зокрема, Кабінет Міністрів дозволив відкрити музеї без відвідувачів і відмовився від відкриття бібліотек з 11 травня.

Згідно з документом, дозволена діяльність музеїв, музеїв під відкритим небом і історико-культурних заповідників відповідно до подання керівника установи культури і за рішенням власника (органу управління) без безпосереднього прийому відвідувачів і за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (респіраторами або захисними масками, в тому числі виготовленими самостійно), а також дотримання санітарних і протиепідемічних заходів з урахуванням можливості проїзду працівників до закладу і належності працівників до груп ризику.

Про бібліотеки мови в документі не йдеться.

Робота кафе і ресторанів

Також Кабмін дозволив роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів, а також їх роботу "на винос" з 11 травня.

Згідно з постановою, діяльність з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках дозволена за умови забезпечення дотримання відстані не менш як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами і розміщення не більше двох клієнтів за столом (без урахування дітей у віці до 14 років), а діяльність з надання зазначених послуг із здійсненням адресної доставки замовлень і замовлень "на винос" за умови, що суб'єкт господарювання, який проводить таку діяльність, є оператором ринку харчових продуктів відповідно до Закону "Про основні засади та вимоги до безпеки і якості харчових продуктів".

Також умовою роботи є забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (включаючи захист обличчя, очей, рук) і перебування відвідувачів, крім часу прийому їжі, в засобах індивідуального захисту, зокрема, в респіраторах або захисних масках, в тому числі виготовлених самостійно, а також дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.

Послаблення карантину. Інфографіка: Кабмін

Спорт, театр і цирк

Кабмін дозволив тренування національних збірних команд з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту і видів спорту для осіб з інвалідністю, а також проведення репетицій художніх колективів в театрах і цирках з 11 травня.

Згідно з документом, дозволена діяльність підприємств, установ, організацій, що забезпечують проведення навчально-тренувального процесу спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту і видів спорту для осіб з інвалідністю, а також спортсменів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів.

Тренування можуть проводитися за умови забезпечення спортсменів засобами індивідуального захисту, зокрема, респіраторами або захисними масками, в тому числі, виготовленими самостійно, а також при перебуванні в приміщенні не більш як однієї людини на 10 кв. метрів площі.

Крім того, Кабмін дозволив проведення в театрах, цирках, концертних організаціях, мистецьких колективах проведення репетицій та інших заходів, які не передбачають одночасного зборів більш як 50 осіб.

Репетиції мають проводитися без глядачів за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту.

Робота психологів, нотаріусів та аудиторів

Кабмін дозволив роботу психологів з 11 травня.

Діяльність психологів дозволена поряд з діяльністю адвокатів, нотаріусів, аудиторів.

Продаж преси та робота ЗМІ

Кабмін дозволив працювати точкам продажу преси, редакціям ЗМІ і вести телезйомки з 11 травня.

Згідно з ним, уряд дозволив діяльність підприємств, що працюють в галузі засобів масової інформації, зокрема, точок продажу преси, друкарень, редакцій, логістичних підприємств в сфері доставки паперу та друкованих видань.

Крім того, Кабмін дозволив діяльність телерадіоорганізацій, афілійованих з ними організацій, що забезпечують виробництво контенту, а також інших суб'єктів у сфері масової інформації, які забезпечують роботу ЗМІ.

Також Кабмін дозволив здійснення журналістами та іншими працівниками засобів масової інформації телевізійної зйомки, виробництва телевізійного продукту, інший журналістської діяльності, зокрема, на вулицях населених пунктів, в приміщеннях підприємств, установ, організацій, органів державної влади та за умови обмеження кількості осіб не більш як 50 людей, а також обмеження доступу до місця зйомки сторонніх осіб і забезпечення всіх задіяних осіб засобами індивідуального захисту.

Як повідомляли Українські Новини станом на 9:00 7 травня в Україні 13691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужали.