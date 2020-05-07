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07 травня 2020, четвер, 21:50 11
Суспільство 2020-05-07T23:00:02+03:00
Українські Новини
Дівчина з собачкою розповіла, як змогла повернутися з Уханя в Україну

Дівчина з собачкою розповіла, як змогла повернутися з Уханя в Україну

Кира Молчанова
Китай, Евакуація, коронавірус в Китаї, Анастасія Зінченко
Анастасія Зінченко. Фото: instagram.com/nastyazinchenkо
Анастасія Зінченко. Фото: instagram.com/nastyazinchenkо

Анастасія Зінченко, яка під час евакуації українців з Уханя не змогла полетіти з усіма, нещодавно повернулася в Україну і розповіла, як їй вдалося це зробити.

У своєму Instagram дівчина розповіла, що три місяці провела в Ухані, але, коли зняли карантин, вона полетіла в Білорусь, а звідти на машині в Херсон.

Вона додала, що Білорусь ніякого відношення до її повернення не має. Просто в Білорусь, на відміну від інших країн, можна було долетіти. Країна все ще приймає рейси з Китаю.

На запитання, як вдалося вилетіти з собакою, Анастасія відповіла, що скористалася паспортом, який у лютому подавала на евакуацію.

Як повідомляли Українські Новини, 20 лютого Україна евакуювала своїх громадян з Уханя, де почалася епідемія коронавірусу. Але Настя Зінченко не змогла евакуюватися через те, що влада КНР не дозволила зробити це з собакою.

Президент України Володимир Зеленський спочатку пообіцяв Зінченко, що вона не залишиться в Китаї, але потім заявив, що посилати окремий літак за дівчиною з собакою – це надто.

Капітан команди футбольного клубу "Шахтар" Андрій П'ятов після матчу з командою "Бенфікою" заявив про бажання і намір направити клубний літак за українкою Анастасією. Однак футбольний клуб теж не вивіз дівчину з Китаю.

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