Зеленский лично позвонил девушке, которая осталась из-за собаки в Ухане

Президент Владимир Зеленский лично позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая осталась в Ухане, потому что не смогла вылететь спецрейсом с собакой, и пообещал найти способ, чтобы вернуть ее домой.

Видео разговора девушка опубликовала в соцсети Instagram.

"Мне позвонил президент Украины Володимир Зеленский. Подбодрил меня и пообещал помочь в решении моей проблемы", - написала она.

"Я знаю, что вы остались, потому что собаку не взяли на борт. Мы вас там не оставим, я решил лично вам позвонить, потому что это очень важно. Мы обязательно найдем силы и способы и обязательно вас вернем", - сказал Зеленский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasiya Zinchenko (@nastyazinchenko_) 20 Фев 2020 в 9:15 PST

Как сообщали Українські Новини, украинке, которая не смогла вылететь с собакой домой, посольство пообещало оказать помощь.

По неподтвержденным данным Россия может эвакуировать и оставить у себя на карантин украинку Анастасию Зинченко, которая не смогла вылететь в Украину спецрейсом, потому что на борт отказались взять ее собаку.

В четверг Украина эвакуировала из Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев.