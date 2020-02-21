подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
21 февраля 2020, пятница, 08:14 277
Президент 2020-02-21T08:17:42+02:00
Українські Новини
Зеленский лично позвонил девушке, которая осталась из-за собаки в Ухане

Зеленский лично позвонил девушке, которая осталась из-за собаки в Ухане

Ярина Вацяк
Ухань, Коронавирус, эвакуация украинцев из Уханя, Владимир Зеленский, Анастасии Зинченко

Президент Владимир Зеленский лично позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая осталась в Ухане, потому что не смогла вылететь спецрейсом с собакой, и пообещал найти способ, чтобы вернуть ее домой.       

Видео разговора девушка опубликовала в соцсети Instagram.

"Мне позвонил президент Украины Володимир Зеленский. Подбодрил меня и пообещал помочь в решении моей проблемы", - написала она.

"Я знаю, что вы остались, потому что собаку не взяли на борт. Мы вас там не оставим, я решил лично вам позвонить, потому что это очень важно. Мы обязательно найдем силы и способы и обязательно вас вернем", - сказал Зеленский.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Anastasiya Zinchenko (@nastyazinchenko_)

Как сообщали Українські Новини, украинке, которая не смогла вылететь с собакой домой, посольство пообещало оказать помощь.

По неподтвержденным данным Россия может эвакуировать и оставить у себя на карантин украинку Анастасию Зинченко, которая не смогла вылететь в Украину спецрейсом, потому что на борт отказались взять ее собаку.  

В четверг Украина эвакуировала из Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев.

 

Больше новостей о: Ухань Коронавирус эвакуация украинцев из Уханя Владимир Зеленский Анастасии Зинченко

Эвакуированные из Китая прибыли в Новые Санжары: в ходе протестов задержано 24 человека, 10 травмированных
Отчет Гончарука и мораторий на продажу земли: чем сегодня займется Рада
Новости
Новые Санжары. Скриншот видео
Эвакуированные из Китая прибыли в Новые Санжары: в ходе протестов задержано 24 человека, 10 травмированных 09:40 Обновляется
Страх, лживые новости и недоверие к системе: что пишут мировые СМИ о протестах в Новых Санжарах 09:27
Венедиктова уволит своего зама Бабикова только в случае нарушения им законодательства 09:20
В Ужгороде почтили память погибших беркутовцев на Майдане 09:09
Чаще всего переселенцы в Украине ощущали дискриминацию в сфере занятости и жилья 08:56
больше новостей
Новые Санжары. Скриншот видео
Эвакуированные из Китая прибыли в Новые Санжары: в ходе протестов задержано 24 человека, 10 травмированных 09:40 Обновляется
Автобусы и техника на въезде в город. Скриншот: 24 канал
Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику 08:35
Советский препарат "Арбидол" в Китае включили в план лечения коронавируса и тестируют 10:28
Имбирный чай. Фото: lanascooking.com
Имбирь против гриппа и ОРВИ: рецепты имбирных напитков для укрепления иммунитета 07:22
Харьковский тракторный завод, ХТЗ Фото: ХТЗ
ХТЗ вводит в эксплуатацию оборудование производства Японии и Германии 11:49 Фото
больше новостей
В годовщину Майдана "беркутовцы" почтили память погибших милиционеров 15:57
Новые Санжары. Скриншот видео
Эвакуированные из Китая прибыли в Новые Санжары: в ходе протестов задержано 24 человека, 10 травмированных 09:40 Обновляется
Одна из больниц Киевской области согласилась разместить эвакуированных из Уханя украинцев 10:46 Документ
Автобусы и техника на въезде в город. Скриншот: 24 канал
Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику 08:35
Постпред Украины в ООН прочитал российскому постпреду стих "Хотят ли русские войны" 11:53
больше новостей
Число жертв коронавируса возросло: в Китае умерли уже 2238 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok