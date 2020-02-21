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21 февраля 2020, пятница, 21:59 17
Общество 2020-02-21T21:59:29+02:00
Українські Новини
ФК "Шахтер" готов отправить собственный самолет в Ухань, чтобы забрать Настю Зинченко с собачкой

ФК "Шахтер" готов отправить собственный самолет в Ухань, чтобы забрать Настю Зинченко с собачкой

Елизавета Кесельман
ФК Шахтер, Ухань, Матч, Китай, Коронавирус в Китае, Анастасия Зинченко, эвакуация украинцев из Уханя
Футбольный клуб
Футбольный клуб "Шахтер".Фото:facebook/fcshakhtar

Капитан команды футбольного клуба "Шахтер" Андрей Пятов после матча с командой "Бенфикой" заявил о желании и намерении направить клубный самолет за украинкой Анастасией Зинченко, которую отказались эвакуировать из-за собаки. Об этом он заявил в комментарии официальному сайту shakhtar.com.

"После матча узнали. "Бенфике" решающий гол забил Витя Коваленко – он же из Херсона, как и эта девушка, Настя Зинченко. После поединка удалось пообщаться с [президентом клуба] Ринатом Ахметовым. Обсудили игру, и президент выступил с инициативой отправить клубный самолет, чтобы забрать Настю и других украинцев из Китая. Договорились, что если в этом будет необходимость, то клуб готов отправить наш клубный самолет за оставшимися в Ухане украинцами", – сказал Пятов.

Футболист также отметил, что все вырученные средства от продажи билетов на матч с "Бенфикой", будут направлены на обеспечение комфортных бытовых условий для тех, кто вынужден находиться эти 14 дней карантина в Новых Санжарах.

Как сообщали Українські Новини, Анастасие Зинченко, которая осталась в Китае из-за собачки, полиция Уханя привезла на дом продукты.

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