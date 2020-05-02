"Украинка с собачкой" Настя Зинченко вернулась домой из Уханя

Украинка Анастасия Зинченко, которая в феврале не смогла эвакуироваться из китайского города Ухань со своей собакой, вернулась домой в Херсон. Об этом, в пятницу, 1 мая, сообщила сама девушка на своей странице в Instagram.

"Я дома. Когда придёт время и я соберусь мыслями и отдохну, я расскажу вам историю о том, как мы вернулись домой. А сейчас я наслаждаюсь оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой. Всем хороших майских праздников", - написала Анастасия.

Также девушка добавила, что находится дома на самоизоляции.

"Я сделала тест в Китае, но по правилам Украины самоизоляция нужна все равно", - сообщила подписчикам Анастасия.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявлял, что отдельный самолет за собачкой уже перебор.

Ранее, в феврале, Зинченко заявила, что Украина отказалась эвакуировать девушку из Уханя из-за собаки. Посольство опровергло ее обвинения, объяснив причины невозможности эвакуации. В то же время посольство Украины пообещало помочь украинке, отказавшейся от эвакуции из Уханя из-за собаки.