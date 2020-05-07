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07 травня 2020, четвер, 16:08 4
Кабмін 2020-05-07T16:30:02+03:00
Українські Новини
Кабмін звільнив мовного омбудсмена Монахову

Кабмін звільнив мовного омбудсмена Монахову

Ярина Вацяк
Кабмін, звільнення, Тетяна Монахова, Мовний омбудсмен
Тетяна Монахова Фото: Мінкультури
Тетяна Монахова Фото: Мінкультури

Кабінет Міністрів звільнив Тетяну Монахову з посади уповноваженого із захисту державної мови після того, як вона вирішила звільнитися.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №491 від 6 травня, передають Українські Новини.

У розпорядженні наголошується, що Монахова звільнена за власним бажанням.

27 листопада 2019 року Кабмін призначив Монахову на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

Як повідомляли Українські Новини, раніше "мовний уповноважений" Монахова не подала декларацію про доходи незважаючи на вимоги закону.

27 листопада Гончаренко повідомив, що Кабмін призначив Монахову на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

Посаду уповноваженого із захисту державної мови передбачена законом про забезпечення функціонування української мови як державної, який набув чинності в липні 2019.

Тим часом, доопрацьований проєкт змін до державного бюджету на 2020 рік передбачає скорочення витрат на функціонування Інституту національної пам'яті на 49,9%, або на 64,780 млн гривень до 65,106 млн гривень, Уповноваженого із захисту державної мови – на 9,4%, або на 1,650 млн гривень до 15,886 млн гривень.

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