Языковой омбудсмен Монахова решила уволиться

После того, как стало известно. что Кабмин хочет уменьшить на 1,6 млн гривен расходы на работу языкового омбудсмена, уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова решила уволиться.

Об этом она сообщила в интервью изданию Opinion, передают Українськi Новини.

"Я долго терпела, пока была иллюзия, что медленно, но уверенно я иду к цели... А когда после стольких моих усилий вопрос о создании секретариата наконец был вынесен на голосование Кабмина, а затем внезапно в день голосования вычеркнут из повестки дня, я окончательно убедилась, что речь идет об отсутствии политической воли. Я поняла, что все мои действия заблокированы. Продолжать принимать на себя ответственность за то, на что никак не можешь повлиять, просто бессмысленно", - сказала она.

По словам Монаховой, она около полугода тратила личные средства на рабочие цели, так как без создания секретариата уполномоченного по защите языка не выделялось финансирование.

"Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, аренду там жилья. Без секретариата невозможно получить финансирование... За этот период я потратила около 30 тыс. гривен из семейного бюджета на свою работу", - отметила она.

За это время, по словам Монаховой, было проведено множество консультаций с юристами Верховной Рады и Кабинета Министров о создании секретариата уполномоченного, разработаны проекты постановлений для Кабмина, а также направлены обращения к депутатам с просьбами о помощи.

Как информировали Українські Новини, депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский (фракция "Слуга народа") назвал намерения Правительственного уполномоченного по защите государственного языка Татьяны Монаховой штрафовать за несоблюдение положений закона о тотальной украинизации даже детские кружки "адским позорным бредом". А извесный предприниматель и меценат Александр Меламуд довольно резко высказался по поводу инициативы языкового омбудсмена Татьяны Монаховой, которая заявила, что за несоблюдение положений закона о тотальной украинизации штрафы будут действовать даже для детских кружков.

27 ноября Кабмин назначил Монахову на должность уполномоченного по защите госязыка.