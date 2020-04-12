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  • Финансирование Института нацпамяти хотят сократить в половину, языкового омбудсмена – на 9,4%
12 апреля 2020, воскресенье, 13:24 42
Кабмин 2020-04-12T13:27:52+03:00
Українські Новини
Финансирование Института нацпамяти хотят сократить в половину, языкового омбудсмена – на 9,4%

Финансирование Института нацпамяти хотят сократить в половину, языкового омбудсмена – на 9,4%

Ярина Вацяк
Кабмин, Верховная Рада, Госбюджет, Финансирование, Институт национальной памяти, Госбюджет-2020, Языковой омбудсмен
Институт нацпамяти. Фото: google.maps
Институт нацпамяти. Фото: google.maps

Доработанный проект изменений в государственный бюджет на 2020 год предусматривает сокращение расходов на функционирование Института национальной памяти на 49,9%, или на 64,780 млн гривен до 65,106 млн гривен, Уполномоченного по защите госязыка – на 9,4%, или на 1,650 млн гривен до 15,886 млн гривен.

Об этом говорится в законопроекте №3279-д, зарегистрированном в Верховной Раде 11 апреля, передают Українськi Новини.

В редакции изменений в госбюджет от 30 марта, предусматривалось сокращение расходов на Институт нацпамяти на 51,8%, или на 67,234 млн гривен до 62,652 млн., объем финансирования Уполномоченного по защите госязыка остался без изменений.

Как сообщали Українськi Новини,  доработанный проект изменений в государственный бюджет на 2020 год предусматривает сокращение расходов на функционирование и проекты Украинского культурного фонда на 42,5%, или на 296,577 млн гривен до 400,862 млн гривен, Института книги - на 34%, или на 51,5 млн гривен до 100,166 млн гривен, при этом в первоначальном проекте сокращение было еще больше.

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