Финансирование Института нацпамяти хотят сократить в половину, языкового омбудсмена – на 9,4%

Доработанный проект изменений в государственный бюджет на 2020 год предусматривает сокращение расходов на функционирование Института национальной памяти на 49,9%, или на 64,780 млн гривен до 65,106 млн гривен, Уполномоченного по защите госязыка – на 9,4%, или на 1,650 млн гривен до 15,886 млн гривен.

Об этом говорится в законопроекте №3279-д, зарегистрированном в Верховной Раде 11 апреля, передают Українськi Новини.

В редакции изменений в госбюджет от 30 марта, предусматривалось сокращение расходов на Институт нацпамяти на 51,8%, или на 67,234 млн гривен до 62,652 млн., объем финансирования Уполномоченного по защите госязыка остался без изменений.

Как сообщали Українськi Новини, доработанный проект изменений в государственный бюджет на 2020 год предусматривает сокращение расходов на функционирование и проекты Украинского культурного фонда на 42,5%, или на 296,577 млн гривен до 400,862 млн гривен, Института книги - на 34%, или на 51,5 млн гривен до 100,166 млн гривен, при этом в первоначальном проекте сокращение было еще больше.