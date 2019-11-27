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27 ноября 2019, среда, 16:03 270
Политика 2019-11-27T16:03:50+02:00
Українські Новини
Уполномоченной по защите госязыка назначили Татьяну Монахову

Уполномоченной по защите госязыка назначили Татьяну Монахову

Татьяна Монахова, Омбудсмен
Татьяна Монахова. Фото: Facebook Татьяны Монаховой
Татьяна Монахова. Фото: Facebook Татьяны Монаховой

Кабинет Министров назначил Татьяну Монахову на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Об этом в своём Telegram написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українськi Новини.

39-летняя Монахова родилась в Николаеве.

В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.

Как сообщали Українськi Новини, 16 ноября Министерство культуры, молодежи и спорта Украины внесло кандидатуру Монаховой на должность уполномоченного по защите госязыка на рассмотрение Кабмина.

В августе секретариат уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой объявил конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка.

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