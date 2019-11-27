Уполномоченной по защите госязыка назначили Татьяну Монахову

Кабинет Министров назначил Татьяну Монахову на должность уполномоченного по защите государственного языка. Об этом в своём Telegram написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українськi Новини. 39-летняя Монахова родилась в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы". В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова. Как сообщали Українськi Новини, 16 ноября Министерство культуры, молодежи и спорта Украины внесло кандидатуру Монаховой на должность уполномоченного по защите госязыка на рассмотрение Кабмина. В августе секретариат уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой объявил конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка.