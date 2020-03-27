Кабмин хочет уменьшить на 1,6 млн грн расходы на работу языкового омбудсмена

Кабинет Министров предварительно предлагает Верховной Раде сократить финансирование Украинского культурного фонда и в связи с этим уменьшить бюджет, выделенный на обеспечение языкового омбудсмена.

Об этом говорится в предложениях Кабмина, которые обсуждаются с руководством Рады и парламентских фракций, текстом которого располагают Українськi Новини.

14 ноября в парламенте был принят госбюджет на 2020 год, в котором предусматривалось финансирование функционирования Украинского культурного фонда. Однако, согласно предлагаемым изменениям, предусматривается установить существенно уменьшить расходы.

На обеспечение работы языкового омбудсмена в 2020 было предусмотрено 17,5 млн гривен, а в новых изменениях предлагается уменьшение бюджета на 1,6 млн гривен до 15,9 млн, из которых 12,2 млн предусмотрено на оплату труда омбудсмена и его секретариата.

Как сообщали Українські Новини, председатель Рады Дмитрий Разумков заявил, что проект изменений Кабмина в госбюджет на 2020 год не является окончательным.

23 марта Кабмин переименовал Министерство культуры, молодежи и спорта в Министерство культуры и информационной политики.