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27 марта 2020, пятница, 15:54 214
Кабмин 2020-03-27T16:12:15+02:00
Українські Новини
Кабмин хочет уменьшить на 1,6 млн грн расходы на работу языкового омбудсмена

Кабмин хочет уменьшить на 1,6 млн грн расходы на работу языкового омбудсмена

Таня Войтюк
Кабмин, Украинский культурный фонд, Татьяна Монахова, Языковой омбудсмен
Кабмин
Кабмин

Кабинет Министров предварительно предлагает Верховной Раде сократить финансирование Украинского культурного фонда и в связи с этим уменьшить бюджет, выделенный на обеспечение языкового омбудсмена. 

Об этом говорится в предложениях Кабмина, которые обсуждаются с руководством Рады и парламентских фракций, текстом которого располагают Українськi Новини.

14 ноября в парламенте был принят госбюджет на 2020 год, в котором предусматривалось финансирование функционирования Украинского культурного фонда. Однако, согласно предлагаемым изменениям, предусматривается установить существенно уменьшить расходы.

На обеспечение работы языкового омбудсмена в 2020 было предусмотрено 17,5 млн гривен, а в новых изменениях предлагается уменьшение бюджета на 1,6 млн гривен до 15,9 млн, из которых 12,2 млн предусмотрено на оплату труда омбудсмена и его секретариата.

Как сообщали Українські Новини, председатель Рады Дмитрий Разумков заявил, что проект изменений Кабмина в госбюджет на 2020 год не является окончательным.

23 марта Кабмин переименовал Министерство культуры, молодежи и спорта в Министерство культуры и информационной политики.

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