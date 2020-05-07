У Києві "підпалили" стадіон ФК "Динамо"

На офіційній сторінці ФК у соціальній мережі Facebook з'явився провокаційний пост, покликаний привернути увагу до проблеми лісових пожеж.

"ФК "Динамо" Київ прийняв рішення випалити траву на своєму домашньому полі, щоб вона краще росла в наступному сезоні. Ми слідуємо старый добрый традиції спалювати сухостій, покладаємо на цей процес великі надії і рекомендуємо зробити те ж на стадіонах "Олімпійський" та "Арена-Львів"", - йдеться в пості.

ФК "Динамо" таким чином вирішив закликати українців до збереження природи і відмови від звички випалювати сухостій, що призводить до згубних наслідків.

"Правда ж маячня? Ми теж так думаємо! Таким чином ми хочемо привернути увагу до підпалів на полях значно більших за футбольні. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з початку року в Україні сталося понад 12 000 пожеж в екосистемах. Через випалювання сухостою гинуть люди, згоряють живцем тисячі тварин і знищуються кілометри площин. На думку лікарів, наслідки підпалів можуть викликати легеневі захворювання, які всьому світу зараз і так вистачає. Ми закликаємо українців повідомляти в поліцію про випадки підпалів", - йдеться далі в пості ФК.

Ця акція закликає замислитися над проблемою підпалів сухостою.

ФК "Динамо". Фото колажі: Сергій Ристенко, Depositphotos

Стадіон "Динамо" Фото колажі: Сергій Ристенко, Depositphotos

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада збільшила штрафи за підпал лісів.