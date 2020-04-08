К зиме сгорит вся Украина, если люди не прекратят жечь сухую траву, - ГосЧС

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українські Новини.

"Только за минувшие сутки имеем 541 случай возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах. Огонь прошел 703 гектара. Горит по всей стране. С начала года имеем 15491 случай возгораний, которые уничтожили 17 914 гектаров экосистем. Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна", - сказано в нем.

Людей призвали не жечь сухую траву

Спасатели напоминают, что категорически запрещается:

создавать свалки и сжигать отходы;

разводить костры в лесу и лесопосадках;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;

оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;

позволять детям играть со спичками и зажигалками.

Как сообщали Українські Новини, 6 апреля поблизости от с. Давыдки Народичского района Житомирской области в пойме р. Грезля возник пожар травяного настила и кустарников. 7 апреля пожар распространился на 220, 221, 222, 231, 251 и 252 кварталы Денисовецького лесничества Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Киевской области.

Также во Львовской области загорелась свалка, а в Житомирской области третий день не могут потушить горящий лес.