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08 апреля 2020, среда, 14:41 103
Общество 2020-04-08T14:44:07+03:00
Українські Новини
К зиме сгорит вся Украина, если люди не прекратят жечь сухую траву, - ГосЧС

К зиме сгорит вся Украина, если люди не прекратят жечь сухую траву, - ГосЧС

Таня Войтюк
Пожар, Поджог, ГосЧС, сухая трава
Сухая трава. Фото: sq.com.ua
Сухая трава. Фото: sq.com.ua

Учитывая то, что спасатели пятый день тушат лесной пожар в Чернобыльской зоне, с начала 2020 года пожары уничтожили почти 18 000 гектаров земли и если ситацию не изменить, то до конца года сгорит вся страна.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українські Новини.

"Только за минувшие сутки имеем 541 случай возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах. Огонь прошел 703 гектара. Горит по всей стране. С начала года имеем 15491 случай возгораний, которые уничтожили 17 914 гектаров экосистем. Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна", - сказано в нем.

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Спасатели напоминают, что категорически запрещается:

  • создавать свалки и сжигать отходы;
  • разводить костры в лесу и лесопосадках;
  • курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;
  • оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
  • сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;
  • позволять детям играть со спичками и зажигалками.

Как сообщали Українські Новини, 6 апреля поблизости от с. Давыдки Народичского района Житомирской области в пойме р. Грезля возник пожар травяного настила и кустарников. 7 апреля пожар распространился на 220, 221, 222, 231, 251 и 252 кварталы Денисовецького лесничества Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Киевской области.

Также во Львовской области загорелась свалка, а в Житомирской области третий день не могут потушить горящий лес.

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