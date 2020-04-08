Спасатели пятый день тушат лесной пожар в Чернобыльской зоне

В Чернобыльской зоне продолжают ликвидировать лесной пожар, который начался еще 4 апреля. По состоянию на 08:00 8 апреля наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.

В Котовском лесничестве Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения наблюдается горение травяного настила в 7, 8, 9, 10, 11, 16 и 17 кварталах между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка. Распространения пожара нет.

В 6:10 пожар травяного настила и лесной подстилки вблизи с. Рудня Осошня (58, 77 и 79 кварталы) Котовского лесничества ликвидировано на площади 4 гектара.

Всего к тушению пожаров в Зоне отчуждения привлечено 274 чел. и 74 ед. техники, из них от ГосЧС 189 чел. л/с и 40 ед. техники, в т.ч. 3 самолета АН-32П и 3 вертолета.



Кроме того, 6 апреля поблизости от с. Давыдки Народичского района Житомирской области в пойме р. Грезля возник пожар травяного настила и кустарников. 7 апреля пожар распространился на 220, 221, 222, 231, 251 и 252 кварталы Денисовецького лесничества Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Киевской области.

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,013 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч).



Как сообщали Українські Новини, полиция открыла уголовное дело из-за пожара в Чернобыльской зоне.



Также правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне.