подписаться на рассылку
26.65 27.25
28.85 29.7
˟
08 апреля 2020, среда, 10:33 293
Силовые структуры 2020-04-08T10:43:41+03:00
Українські Новини
Спасатели пятый день тушат лесной пожар в Чернобыльской зоне

Спасатели пятый день тушат лесной пожар в Чернобыльской зоне

Валерия Драгомирова
Пожар, Зона отчуждения, ГосЧС, Пожар в Чернобыльской зоне
Пожар в Чернобыле. Фото: ГосЧС
Пожар в Чернобыле. Фото: ГосЧС

В Чернобыльской зоне продолжают ликвидировать лесной пожар, который начался еще 4 апреля. По состоянию на 08:00 8 апреля наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС. 

В Котовском лесничестве Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения наблюдается горение травяного настила в 7, 8, 9, 10, 11, 16 и 17 кварталах между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка. Распространения пожара нет.

В 6:10 пожар травяного настила и лесной подстилки вблизи с. Рудня Осошня (58, 77 и 79 кварталы) Котовского лесничества ликвидировано на площади 4 гектара.

Всего к тушению пожаров в Зоне отчуждения привлечено 274 чел. и 74 ед. техники, из них от ГосЧС 189 чел. л/с и 40 ед. техники, в т.ч. 3 самолета АН-32П и 3 вертолета.


Кроме того, 6 апреля поблизости от с. Давыдки Народичского района Житомирской области в пойме р. Грезля возник пожар травяного настила и кустарников. 7 апреля пожар распространился на 220, 221, 222, 231, 251 и 252 кварталы Денисовецького лесничества Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Киевской области.

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,013 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч).

Как сообщали Українські Новини, полиция открыла уголовное дело из-за пожара в Чернобыльской зоне. 

Также правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне.

Больше новостей о: Пожар Зона отчуждения ГосЧС Пожар в Чернобыльской зоне

Спасатели предупредили о сильных заморозках в двух...
В Чернобыльской зоне вспыхнул новый пожар...
В Чернобыльской зоне четвертый день тушат лесной п...
Что делать, если в воздухе ощущается запах гари и ...
В Украине почти 1,7 тыс. зараженных коронавирусом, за сутки погибли 7 человек
Офис генпрокурора сообщил Киве о подозрении
Новости
ДТЭК опроверг информацию о прекращении экспорта электроэнергии в Венгрию 10:46
ДТЭК прекратил экспорт электроэнергии в Венгрию из-за более низких цен на ресурс, чем в Украине, - Герус 18:10
Цена на электроэнергию в Украине вдвое выше, чем в Европе, - "Интерпайп" 15:50
"Нефтегаз" уволил директора газового бизнеса Фаворова 11:46
Бензин и дизтопливо подешевели на 1-2,5 гривны/литр за неделю, - "Консалтинговая группа "А-95" 12:48
больше новостей
ДТЭК прекратил экспорт электроэнергии в Венгрию из-за более низких цен на ресурс, чем в Украине, - Герус 18:10
ДТЭК опроверг информацию о прекращении экспорта электроэнергии в Венгрию 10:46
больше новостей
ДТЭК прекратил экспорт электроэнергии в Венгрию из-за более низких цен на ресурс, чем в Украине, - Герус 18:10
ДТЭК опроверг информацию о прекращении экспорта электроэнергии в Венгрию 10:46
больше новостей
Какие места могут посещать пенсионеры, - разъяснение Кабмина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok