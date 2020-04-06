В Житомирской области третий день не могут потушить горящий лес

Пожар в лесах под Житомиром. Фото: ГосЧС

Пожар в лесах под Житомиром. Фото: ГосЧС

В Житомирской области третий день не могут локализировать лесной пожар, который произошел из-за переброса огня с горящей сухой травы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайной ситуации.

В частности, сильный ветер, скорость которого достигала 15-20 м/сек усложнил ситуацию, в результате чего вчера пожар набрал больших масштабов и распространился на территорию Базарского лесничества ГП "Народицкое СЛГ" Народичского района.

"По состоянию на 6:00 пожар не локализован, остается горение тремя отдельными очагами вблизи населенных пунктов Звиздаль и Малые Миньки на общей площади 15 га", - говорится в сообщении.

На ликвидации последствий лесного пожара работают 72 спасателя и 17 единиц техники Кроме того, привлечено авиацию ГСЧС Украины. В частности, вчера самолетом АН 32-П сделано 4 сброса воды.

Как сообщали Українські Новини, 4 апреля в Чернобыльской зоне вспыхнул крупный пожар. Для тушения задействовали авиацию. По состоянию на 7:00 6 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается меры по ликвидации двух очагов пожаров.