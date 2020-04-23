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23 апреля 2020, четверг, 15:58 1013
Происшествия 2020-04-23T16:06:29+03:00
Українські Новини
Под Киевом вспыхнул лес. Задымление перекрывает солнце

Под Киевом вспыхнул лес. Задымление перекрывает солнце

Ярина Вацяк
Пожар, Поджог, Лесной пожар, Пожар под Киевом

В то время, как Верховная Рада увеличила штрафы за поджог лесов, за 50 км от Киева в Вышгородском районе произошел очередной масштабный пожар в лесу. Лес горит в районе села Савянки.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале PavlovskyNews.

"Наши подписчики прислали видео с места масштабного пожара, который сейчас происходит возле села Савянки Вышгородского района. Задымление достигло такой силы, что периодические перекрывает солнце. По предварительной информации главы МВД Арсена Авакова, к масштабным происшествиям в основном приводят умышленные поджоги", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что спасатели уже выехали на место происшествия.

Скриншот карт GoogleСкриншот карт Google

Пожар под Киевом. Скриншот видео Пожар под Киевом. Скриншот видео PavlovskyNews

Как сообщали Українські Новини, в ГосЧС заявили, что к зиме сгорит вся Украина, если люди не прекратят жечь сухую траву.

Министерство внутренних дел (МВД) заявляет, что в первоначально пожары в Житомирской области возникли из-за суховея, но есть основания подозревать поджоги. Министерство внутренних дел констатировало, что 39 зданий было уничтожено в пожарах в Житомирской области.

Тем временем, под Киевом задержали подозреваемых в поджоге сухой травы возле реки Ирпень.

 

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