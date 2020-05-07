Зараз в Польщі перебуває близько 1 млн українців, — посол Польщі

І поки Польща відновила видачу робочих віз українцям, за словами посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького зараз в країні перебуває близько 1 млн українців.

Про це він повідомив в ефірі "Українського радіо", передають Українські Новини.

"У нас у Польщі залишилися близько 1 млн громадян України, вони не повернулися в Україну, вони працюють або є студентами", - сказав він.

Ціхоцький зазначив, що близько 10-15%, тобто близько 180 тис. українців повернулися додому.

Він зазначив, що зараз багато українців звертаються до консульства і посольства Польщі з питаннями коли вони зможуть потрапити в Польщу.

За словами посла, це залежить від ситуації з коронавірусом у світі, а також транспортним сполученням між країнами.

Як повідомляли Українські Новини, Україна веде переговори з країнами Європейського Союзу для забезпечення сезонним працівникам безпеки.



Також в Польщі хотіли скасувати вибори президента і продовжити термін Дуди на 2 роки.



Тим часом президент Польщі Анджей Дуда скасував запланований на 13 квітня візит в Україну через пандемію коронавірусу.