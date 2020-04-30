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  • Украина ведет переговоры со странами ЕС о сезонных работниках, - Пристайко
30 апреля 2020, четверг, 20:31 47
Политика 2020-04-30T20:45:02+03:00
Українські Новини
Украина ведет переговоры со странами ЕС о сезонных работниках, - Пристайко

Украина ведет переговоры со странами ЕС о сезонных работниках, - Пристайко

Ярина Вацяк
Евросоюз, МИД, Вадим Пристайко , Зароботчане, Работа за границей, сезонная работа
Сезонная работа. Фото: pixabay
Сезонная работа. Фото: pixabay

Украина ведет переговоры со странами Европейского Союза для обеспечения сезонным работникам безопасности после того, как Кабинет Министров решил принимать решение об отправке украинцев на сезонные работы за границу исходя из эпидемиологической ситуации в запрашивающей стране.

Об этом говорится в сообщении вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"По телефону координируемся с чиновниками стран-членов ЕС, куда приглашают организованные группы украинских сезонных работников", - написал он.

Он отметил, что основная задача украинской стороны - обеспечить работникам организованный трансфер и надлежащие условия труда, в том числе медицинскую безопасность.

Как сообщали Українськi Новини, авиакомпания МАУ получила разрешение на осуществление чартерного рейса с легальными украинскими работниками, вылет которого был заблокирован в среду по требованию правительства.

Ранее в Польше собирались отправить чартерные рейсы за украинскими заробитчанами.

Тем временем Шмыгаль заявил, что в ближайшее время появится много рабочих мест с зарплатой до 8 тыс. гривен.

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