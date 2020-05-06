підписатися на розсилку
26.75 27.15
28.85 29.5
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кабмін
  • Для вантажоперевезень відкрили пункт пропуску у Львівській області та морський порт у Скадовську
06 травня 2020, середа, 16:40 6
Кабмін 2020-05-06T17:45:02+03:00
Українські Новини
Для вантажоперевезень відкрили пункт пропуску у Львівській області та морський порт у Скадовську

Для вантажоперевезень відкрили пункт пропуску у Львівській області та морський порт у Скадовську

Ярина Вацяк
Морпорт, Кабмін, Пункти пропуску, Вантажоперевезення, Рава-Руська
Рава-Руська. Фото: dpsu.gov.ua
Рава-Руська. Фото: dpsu.gov.ua

Кабінет Міністрів відновив вантажні перевезення через пункт пропуску Рава-Руська та Скадовський морський торговий порт в той час, як Кабінет Міністрів закрив ще 10 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, Польщею і Румунією.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Так, для вантажоперевезень відкрито пункт пропуску Рава-Руська Львівської області та морської пункт пропуску Скадовський морський торговельний порт Херсонської області.

Як повідомляли Українські Новини, вантажоперевізники змушені простоювати в очікуванні перетину кордону в антисанітарних умовах, без доступу до належного харчування більш як 4 доби з усіма соціально-санітарними наслідками.

Кабінет Міністрів ввів дзеркальні заходи щодо країн, які встановлюють обмеження для українських перевізників у зв'язку з поширенням коронавірусу. Україна підтримує вільне переміщення вантажів між країнами і не обмежує здійснення вантажних перевезень в одному напрямку.

З 28 березня в Україні заборонили пасажирські перевезення через кордон для запобігання поширення коронавірусу.

Більше новин про: Морпорт Кабмін Пункти пропуску Вантажоперевезення Рава-Руська

Українці можуть повернутися додому на авто: які КП...
Начальника адміністрації Бердянського морпорту під...
Шмигаль запевняє у продовженні медреформи...
Інформаційну кампанію проти Криклія влаштували бен...
Медики, які борються з коронавірусом, повинні отримати доплати за березень до 9 травня, — Степанов
Авіасполучення України з іншими країнами влітку не відновиться, — МЗС
Новини
Дистанція, дезінфекція та термометрія. Для готелів розробили правила роботи під час пандемії COVID-19 17:26 Документ
4,3 тис. виїздів здійснила аварійна служба "Вінницягаз" з початку року 17:24 Прес-реліз
Степанов став першим з міністрів, який публічно визнав необхідність передивитися медреформу, – Семенюк 17:20
Для вантажоперевезень відкрили пункт пропуску у Львівській області та морський порт у Скадовську 16:40
Ніякої медреформи не було, лише знищення медицини, – Бойко 16:29
більше новин
В СБУ повідомили, скільки українців перебувають у полоні бойовиків в ОРДЛО 23:19
"Слуги народу" просять КС розтлумачити, що таке "гідні умови життя" людини 22:49
У Дніпрі поновлюється рух громадського транспорту з 12 травня 22:08
Корупція в "Укроборонпромі": суд обрав Жукову запобіжний захід із заставою 5 мільйонів 23:52
Рада проведе позачергове засідання в четвер. У порядку денному питання страхування медиків 17:24
більше новин
В Україні хочуть підняти тарифи на електроенергію, хоча в Європі вона дешевшає 13:18
Боягузливий крок у минуле, - Супрун відповіла Зеленському на поліпшення її реформи 18:29
"Епіцентр" заперечує роботу всіх відділів магазину під час карантину 21:20
Додаток "Дія" порушує право на захист персональних даних та приватність комунікацій, - правозахисник 11:10 Думка
Безробіття зростає. У квітні зареєстровано 100 тис. безробітних 11:19
більше новин
Кабмін виділив кошти на житло людям, які постраждали від пожеж в Житомирській області
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok