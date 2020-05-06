Для вантажоперевезень відкрили пункт пропуску у Львівській області та морський порт у Скадовську

Кабінет Міністрів відновив вантажні перевезення через пункт пропуску Рава-Руська та Скадовський морський торговий порт в той час, як Кабінет Міністрів закрив ще 10 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, Польщею і Румунією.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Так, для вантажоперевезень відкрито пункт пропуску Рава-Руська Львівської області та морської пункт пропуску Скадовський морський торговельний порт Херсонської області.

Як повідомляли Українські Новини, вантажоперевізники змушені простоювати в очікуванні перетину кордону в антисанітарних умовах, без доступу до належного харчування більш як 4 доби з усіма соціально-санітарними наслідками.

Кабінет Міністрів ввів дзеркальні заходи щодо країн, які встановлюють обмеження для українських перевізників у зв'язку з поширенням коронавірусу. Україна підтримує вільне переміщення вантажів між країнами і не обмежує здійснення вантажних перевезень в одному напрямку.

З 28 березня в Україні заборонили пасажирські перевезення через кордон для запобігання поширення коронавірусу.