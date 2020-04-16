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16 апреля 2020, четверг, 06:30 310 Инфографика
Общество 2020-04-16T08:00:02+03:00
Українські Новини
На границе с Молдовой, Польшей и Румынией закрыли еще 10 пунктов пропуска

На границе с Молдовой, Польшей и Румынией закрыли еще 10 пунктов пропуска

Валерия Драгомирова
Польша, Молдова, Румыния, Пункты пропуска
Пункт пропуска на границе. Фото: day.kyiv.ua
Пункт пропуска на границе. Фото: day.kyiv.ua

В то время, как Госпогранслужба сообщала, что на Пасху пункты пропуска сокращать не будут, Кабинет Министров закрыл еще 10 пунктов пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Мы предлагаем закрыть пункты пропуска Устилуг, Смильница, Грушив, Угрынив, Солотовино, Кельменцы, Бронница, Сокиряны, Паланка и Новые Трояны", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

После закрытия Кабинетом Министров 10 пунктов пропуска их останется 18. Об этом Українським Новинам сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"После вступления в силу изменений в распоряжение о закрытии пунктов пропуска, фактически будет функционировать 18 автомобильных направлений", - сказал он.

Демченко объяснил, что на данный момент функционирует 28 автомобильных пунктов пропуска, при этом на 9 из них пропуск не осуществляется.

"На 9 пунктах пропуска пропуск не осуществляется, поскольку смежные стороны закрыли со своей стороны пункты пропуска, но с нашей стороны они не были внесены в распоряжении Кабинета Министров. Их внесения в распоряжение Кабмина и временное прекращение пропуска позволит Украине контролировать, какие направления будут функционировать", - отметил спикер Госпогранслужбы.

Таким образом, пропуск фактически перестанет осуществляться на 1 пункте пропуска.

"Закрывается 10, но фактически, где осуществлялся пропуск на данный момент, - это "Паланка" ... они (9 пунктов) у нас фактически были не закрыты решением правительства. То есть, смежная сторона могла в любой день открыть со своей стороны пункт пропуска и на этом направлении должно осуществляться оформление граждан и транспорта", - добавил он.

Пункт пропуска Паланка закрывается.Пункт пропуска Паланка закрыли.


Как сообщали Українськi Новини, 6 апреля Государственная пограничная служба сообщила, что только 19 пунктов пропуска будут работать с 7 апреля.

С 28 марта в Украине запретили пассажирские перевозки через границу для предотвращения распространения коронавируса.

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