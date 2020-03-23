Перевозчики простаивают на границе более 4 суток

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АсМАП) заявляет, что грузоперевозчики вынуждены простаивать больше 4 суток в ожидании пересечения границы, при этом есть еще ряд пропусков, где можно пересечь границу на личном транспортном средстве.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ассоциации.

"Перевозчики вынуждены простаивать в ожидании пересечения границы в антисанитарных условиях, без доступа к надлежащему питанию больше 4 суток со всеми социально-санитарными последствиями", - сказано в ответе пресс-службы на запрос о состоянии международных грузоперевозок в/из Украины.

По данным АсМАП, с 14 марта в пунктах пропуска на украинско-польской границе "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчова" и "Рава Русская - Хребенне" на выезд из Украины накапливаются очереди более 1 тыс., 500 и 200 транспортных средств соответственно.

При этом на данный момент наблюдается значительное сокращение международных автомобильных перевозок, особенно в европейском направлении.

Отмечается, что в связи с карантинными мерами, связанными с пандемией коронавируса в мире, почти все страны евразийского континента ввели полный запрет или значительные ограничения при пересечении границы гражданами, в том числе и водителями транспортных средств коммерческого назначения.

Однако большинство стран не приостановило перемещение грузов через свою границу грузовыми автомобилями, предусмотрев определенные требования к ним и предостережения.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" временно отменяет пассажирские поезда в Польшу.

Тем временем за сутки в Украине выявлено 26 новых случаев коронавируса.