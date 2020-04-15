Кабмин ввел зеркальные меры для стран, которые установили ограничения украинским перевозчикам

Кабинет Министров ввел зеркальные меры по отношению к странам, которые устанавливают ограничения для украинских перевозчиков в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

"Кабмин ввел зеркальные меры по отношению к странам, устанавливающим ограничения для украинских перевозчиков", - написал он.

Он отметил, что Украина поддерживает свободное перемещение грузов между странами и не ограничивает осуществление грузовых перевозок в одном направлении.

По словам Криклия, экономика, как украинская, так и других стран, должна работать, однако после введения некоторыми странами ограничений по отношению к украинским перевозчикам, правительство было вынуждено ввести зеркальные меры.

Как сообщали Українськi Новини, грузоперевозчики вынуждены простаивать в ожидании пересечения границы в антисанитарных условиях, без доступа к надлежащему питанию больше 4 суток со всеми социально-санитарными последствиями.

Также самолет Ан-225 "Мрия" будет задействован в перевозке грузов для борьбы с коронавирусной инфекцией.