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15 апреля 2020, среда, 17:11 1319
Кабмин 2020-04-15T17:11:44+03:00
Українські Новини
Кабмин ввел зеркальные меры для стран, которые установили ограничения украинским перевозчикам

Кабмин ввел зеркальные меры для стран, которые установили ограничения украинским перевозчикам

Елена Новикова
Ограничение, Грузоперевозки, Владислав Криклий, Международные грузоперевозки
Владислав Криклий. Фото из открытых источников
Владислав Криклий. Фото из открытых источников

Кабинет Министров ввел зеркальные меры по отношению к странам, которые устанавливают ограничения для украинских перевозчиков в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

"Кабмин ввел зеркальные меры по отношению к странам, устанавливающим ограничения для украинских перевозчиков", - написал он.

Он отметил, что Украина поддерживает свободное перемещение грузов между странами и не ограничивает осуществление грузовых перевозок в одном направлении.

По словам Криклия, экономика, как украинская, так и других стран, должна работать, однако после введения некоторыми странами ограничений по отношению к украинским перевозчикам, правительство было вынуждено ввести зеркальные меры.

Как сообщали Українськi Новини, грузоперевозчики вынуждены простаивать в ожидании пересечения границы в антисанитарных условиях, без доступа к надлежащему питанию больше 4 суток со всеми социально-санитарными последствиями.

Также самолет Ан-225 "Мрия" будет задействован в перевозке грузов для борьбы с коронавирусной инфекцией.

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